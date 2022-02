Kiel

Nach fünf Auswärtsspielen tritt der THW Kiel wieder in der Wunderino-Arena an: Am Mittwoch um 20.45 Uhr treffen die Zebras in der Handball-Champions-League auf Montpellier HB. Das Spiel im Liveticker.

Liveticker: THW Kiel gegen Montpellier HB

Wenn der Liveticker zum Spiel bei Ihnen nicht angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.

Alle Liveticker zum THW Kiel und viele weitere Artikel rund um das Team finden Sie auf unserer Themenseite.