Im DHB-Pokal-Achtelfinale will der THW Kiel am Mittwoch gegen die "Recken" aus Hannover gewinnen. Am 23. /24. April 2022 wird das Pokal-Finale in Hamburg ausgetragen.

Liveticker: THW Kiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf (Anwurf: 19 Uhr)

Vorbericht

Wie die Kieler um Dario Quenstedt, der gegen seinen künftigen Arbeitgeber antritt, die Partie angehen, lesen Sie hier: DHB-Pokal-Achtelfinale -THW Kiel beim Pokal-Schreck Hannover-Burgdorf gefordert (kn-online.de)

Jahres-Endspurt ist auch Achtelfinal-Zeit im DHB-Pokal. Und auch wenn die Handballer des THW Kiel in der Bundesliga ebenfalls jedes Spiel gewinnen müssen, wenn sie noch eine kleine Titelchance wahren wollen, birgt der K.o.-Modus im Pokal noch eine besondere Brisanz. Vor allem, wenn es gegen die TSV Hannover-Burgdorf geht. Die selbsternannten Recken nennen den Pokal "ihren Wettbewerb" (Kreisläufer Evgeni Pevnov), zogen bei den vergangenen drei Auflagen jeweils ins Final Four in Hamburg ein.

Dass sie dabei großes Favoritenschreck-Potenzial haben, bekam 2017/18 auch der THW Kiel zu spüren. Damals unterlagen die Zebras in Hannover - im Achtelfinale. Eine Wiederholung wollen sie dieses Jahr abwenden und sich das Viertelfinal-Ticket sichern.

