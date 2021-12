Das war's.

Die Kieler gewinnen verdient mit 32:28 gegen den SC DHfK Leipzig.

Nachdem die erste Halbzeit noch heißumkämpft und offen war, konnten sich die Zebras in Durchgang zwei doch recht deutlich absetzen und führten Teilweise mit sieben Treffern. Großen Anteil daran hatte Niklas Landin, der mit seinen Paraden den Gästen oftmals den Schneid abkaufte. Sicherlich ist noch Luft nach oben und vor allem die Fehleranzahl sollte reduziert werden.

Ansonsten ließen sich die Schwarz-Weißen nicht aus der Ruhe bringen, selbst dann nicht als die Leipziger Mitter der zweiten Hälfte noch einmal auf drei Tore heran kamen.



