Kiel

Die Rollen scheinen klar verteilt: Hier der Aufsteiger in die Handball-Bundesliga, da der Titelverteidiger und deutsche Rekordmeister. Doch wenn der Handball-Sportverein Hamburg den THW Kiel empfängt, wollen die Hanseaten nicht in Ehrfurcht erstarren: „Bonusspiele gibt es nicht“, kündigt der Hamburger Vizepräsident Martin Schwalb an. „Auch in diesem Spiel geht es für uns um zwei Punkte.“ THW-Coach Filip Jicha ist jedenfalls auf der Hut. Die Gastgeber seien „kein normaler Aufsteiger“, sagt der Tscheche: „Jeder ist gewarnt, wenn es nach Hamburg geht.“

Verfolgen Sie das Match ab 13.40 Uhr bei uns im Liveticker.

Zeitleiste: HSV Hamburg - THW Kiel

Liveticker: THW Kiel beim HSV Hamburg, Anwurf 13.40 Uhr

Tabelle: Handball-Bundesliga, Saison 2021/22