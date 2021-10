Die Ausgangslage vor dem Duell lässt auf ein echtes Topspiel der Championa-League schließen: Der THW Kiel steht mit sechs Punkten auf Platz zwei der Gruppe A (gleichauf mit dem Tabellenführer Aalborg Handbold), Pick Szeged folgt den Zebras auf Platz drei (fünf Punkte). Mit einem Sieg könnten die Kieler die schlagkräftige Konkurrenz aus Ungarn noch ein Stück weiter auf Distanz halten. Bis dahin ist es aber ein weiter, beschwerlicher Weg. Denn die Szegediner werden mit großem Selbstbewusstsein an die Förde reisen, konnten sie in der abgelaufenen Spielzeit doch zum vierten Mal den ungarischen Meistertitel gewinnen und den Erzrivalen aus Veszprem auf die Plätze verweisen. Einen kleinen Dämpfer bekam die Euphorie in Szeged allerdings in der vergangenen Woche: Beim 30:34 gegen Elverum Handball kassierte die Mannschaft von Trainer Juan Carlos Pastor ihre erste Saison-Niederlage in der EHF Champions League. Zuvor gab es zum Auftakt ein Unentschieden beim THW-Bezwinger Montpellier HB sowie deutliche Erfolge beim HC Meshkov Brest (28:25) und gegen Zagreb (30:21). Der 32:24-Erfolg am Samstag in der heimischen Liga gegen Komlói BSK-Fűtőerőmű war der siebte Sieg im siebten Spiel in der heimischen Liga - Szeged führt die Tabelle damit einmal mehr vor Veszprem an.