Kiel

Die Handballer des THW Kiel wollen nach zuletzt drei sieglosen Spielen in Serie wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Am Mittwoch (20.45 Uhr) tritt der deutsche Rekordmeister bei Vardar Skopje in Nordmazedonien an.

Der THW liegt mit 7:3 Punkten aktuell auf Platz drei in der Gruppe A. Verzichten muss Trainer Filip Jicha weiterhin auf die Rückraumspieler Sander Sagosen und Steffen Weinhold, die sich nach Impfdurchbrüchen noch immer in Corona-Quarantäne befinden. Das letzte Duell in Skopje hatten die „Zebras“ im Oktober 2019 mit 31:20 für sich entschieden.

Liveticker: THW Kiel gegen Vardar Skopje, Anwurf 20.45 Uhr

Zeitleiste: THW Kiel in der Handball-Bundesliga

Tabelle: Handball-Bundesliga, Saison 2021/22