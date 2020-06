Der 21. Meistertitel des deutschen Handball-Rekordchampions THW Kiel wurde am Donnerstag - 44 Tage nach dem Abbruch der Saison - mit der Meisterschale gekrönt, die die Zebras in Eckernförde in Empfang nahmen. Gefeiert wurde in der Sparkassen-Arena trotzdem - nach allen Abstandsregeln der Kunst.