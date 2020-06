Da ist das Ding! Zebra-Sause auf Abstand

Kiel

Der Vormittag ist minutiös durchgeplant. In Coronzeiten soll (und darf) nichts dem Zufall überlassen werden. Die Handball-Bundesliga (HBL) nennt das Zeremoniell, das von Flensburg über Eckernförde nach Kiel führt, "We stay strong - Road to Championship". Vielleicht etwas dick aufgetragen, ist es doch bestenfalls eine Road to Schalenübergabe.

Faire SG-Geste

Um 9.30 Uhr macht sich die 2,9 Kilogramm schwere Meisterschale aus 925er Sterling-Silber von Flensburg aus im Mannschaftsbus des Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt auf den Weg Richtung Eckernförde. Mit an Bord ist nicht nur eine SG-Delegation um SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke, sondern auch Ministerpräsident Daniel Günther. Eine faire Geste? Zumindest hatte Schmäschke nach der Entscheidung über Saisonabbruch und Meisterschaft noch über die Vergabe des Titels an den THW Kiel geätzt.

"Regierungswechsel" in Eckernförde

In Eckernförde am Yachthafen steht die Delegation des THW Kiel um 10.30 Uhr längst bereit. Zeit für den "Regierungswechsel" im Handball-Bundesland Schleswig-Holstein. THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi spricht von einer „skurrilen Situation“ und lobt die faire Flensburger Geste, die zeige, "dass wir zusammenstehen für das tolle Handball-Land Schleswig-Holstein". Schließlich überreicht Schmäschke das Objekt der Begierde an Szilagyi und sagt mit einem Schmunzeln: „Wir leihen sie nur aus.“ Daniel Günther ist das völlig egal. Hauptsache sei doch, dass der Titel in der Heimat bleibe.

Abstandsregeln in der Arena

Gewöhnungsbedürftig: Akribisch wurde die Sparkassen-Arena in den vergangenen Tagen auf die Meisterzeremonie vorbereitet, Bereiche abgeklebt, die mittlerweile obligatorischen Abstände ausgemessen. Der Arena-Innenraum, in dem es sonst um Tore geht, wurde dabei großzügig ausgenutzt, um sowohl die Spieler als auch das Team-Umfeld sowie geladene Gäste und Medienvertreter nach allen Abstandsregeln in der Coronakrise zu platzieren. Dabei natürlich Pflicht: eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Um 11:50 Uhr rollt der THW-Mannschaftsbus in die Halle. Daniel Günther steigt mit der Schale aus. "So gut war die Stimmung in Flensburg nicht. Eine Meisterschale aus der Hand zu geben, fällt natürlich niemandem leicht", sagt der MP und übergibt an Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer. Der findet: Der THW ist wieder da, wo er hingehört." Kämpfer will "noch ganz viele Meisterschaften feiern", aber hoffentlich nie wieder "auf so skurrile Weise".

Im Dezember den Hintern abfrieren

Am liebsten möchte Kämpfer schon im Dezember diesen Jahres den Titel in der Champions League gebührend feiern. "Ich freue mich, wenn wir uns im Dezember oder Februar gemeinsam auf meinem Balkon den Hintern abfrieren."

Schwenker : "Es bedarf einer staatlichen Unterstützung"

HBL-Präsident Uwe Schwenker erinnert in einer fast leeren Arena an die bemerkenswerte "Symbiose aus den Vereinen und ihren Fans". Der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt seien hervorragende Repräsentanten ihres Bundeslandes. "Und damit das auch so bleibt, bedarf es einer staatlichen Unterstützung." Schwenker richtete das Wort direkt an Ministerpräsident Günther: "Ich gehe davon aus, dass es eine Unterstützung für die Teams aus Schleswig-Holstein geben wird, auch wenn noch kein gesondertes Hilfsprogramm für die Ballsportarten von der Großen Koalition vorgesehen ist."

Dann gibt es endlich die Ehrungen: Domagoj Duvnjak wird als Liga-MVP, Filip Jicha als "Trainer der Saison" ausgezeichnet. Die Meister-Medaillen müssen sich die Spieler selbst umhängen, was insgesamt etwas speziell anmutet. Ebenso wie die Übergabe der Schale von HBL-Präsident Schwenker über zwei Stelen an Kapitän Domagoj Duvnjak, der die Schale etwas verloren vor seinen Kollegen hin- und herschwingt. Nachdem Rechtsaußen Ole Rahmel verabschiedet wird ("Das waren drei unfassbare Jahre, von denen ich nie zu träumen gewagt hätte"), hält Domagoj Duvnjak die wohl "schwerste Rede meines Lebens": "Wir haben die Schale nach Kiel geholt, und ich hoffe, dass sie hier auch bleiben wird im nächsten Jahr."

