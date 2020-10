Kiel

Vertragsunterschrift, Interviews, ein erstes Treffen mit den neuen Teamkollegen nach deren 34:31-Sieg über die TSV Hannover-Burgdorf in der Kabine. Am nächsten Morgen das erste lockere Training - die ersten Stunden von Oskar Sunnefeldt als Spieler des THW Kiel waren vollgepackt.

Kein Problem dür den 22-jährigen Schweden, den die Zebras am Dienstag als Ersatz für den verletzten Nikola Bilyk (Kreuzbandriss) präsentierten. Der Rückraum-Rechtshänder, der vom dänischen Erstligisten Sønderjyske an die Förde wechselte, sah sich die Partie seiner neuen Mannschaft gegen die Recken aus Hannover von der Tribüne aus an, traf danach zum ersten Mal auf seine neuen Teamkollegen. „Sie haben mich nett begrüßt. Da sind schon ein paar dabei, zu denen ich aufschaue. Sander Sagosen zum Beispiel habe ich viel im TV verfolgt und versucht, mir etwas abzuschauen“, erzählt der 1,98-Mann, der bereits spielberechtigt ist, wenn die Kieler am Sonnabend (18.30 Uhr) in Wetzlar antreten.

Sunnefeldt: "Will so schnell wie möglich helfen"

Ein kleines Märchen für den gebürtigen Göteborger, dessen Ziel schon immer ein Bundesliga-Top-Klub war, der aber auch freimütig zugibt: „Als mein Berater mir sagte, dass der THW mich haben will, habe ich das erst gar nicht verstanden. Und dann dachte ich: ,Wow, spannend!’“ Und auch wenn er mit Demut an seine Aufgabe als Bilyk-Ersatz herangeht, zu groß ist der Respekt nicht. „Ich will so schnell wie möglich helfen. Ich bin ein guter Allrounder, kann in Abwehr und Angriff spielen, auch wenn ich natürlich weiß, dass es etwas dauern wird, bis ich mich an neue Mitspieler, die neue Liga und die neue Sprache gewöhnt habe“, sagt er über sich selbst.

Spielzüge pauken steht jetzt ganz oben auf Sunnefeldts Agenda. Erste Vokabeln wie „Angriff“ hat er auch schon gespeichert. Weniger erfolgreich war bisher die Wohnungssuche. Kein unwichtiger Punkt, will der Schwede doch jetzt, wo der Schritt in die Bundesliga unverhofft geschafft ist, die Gelegenheit nutzen, um auch über seinen bis Saisonende datierten Vertrag hinaus zu bleiben. „Ich will so lange wie möglich in Kiel bleiben“, sagt er.

