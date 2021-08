Kiel

Aus einzelnen Teilen wird wieder ein Ganzes. Die Olympioniken sind zurück beim THW Kiel, der Handball-Rekordmeister ist mit seinem kompletten Kader in die nächste Etappe der Saisonvorbereitung gestartet. Neue Gesichter? Fehlanzeige! Im olympischen Sommer setzen die Zebras auf Kontinuität. Wäre da nicht ein „heimlicher Neuzugang“, der sich aus Wellentälern zurückgekämpft hat in die Herde: Nikola Bilyk.

Es kam sogar noch schlimmer als befürchtet

Dunkle Stunden, lange Gespräche, Spaziergänge, das Nachdenken, die Sehnsucht – all das nahm bei Nikola Bilyk ein ganzes Jahre in Anspruch. Am 22. August 2020 hatte sich der Österreicher im Trainingslager in Graz das Kreuzband gerissen. Die dunkelste Stunde gleich zu Beginn: „Ich war voller Hoffnung, das alles würde mich nur ein, zwei, drei Monate kosten – ein Kreuzbandriss war das schlimmste Szenario.“ Bilyk erinnert sich gut an die MRT-Untersuchung in Graz. Es kam sogar noch schlimmer.

Das „schlimmste Szenario“ wurde getoppt. Beide Menisken und noch mehr im Knie waren in Mitleidenschaft gezogen worden, eine umfangreiche Operation nötig. „Ein Schlag ins Gesicht“ für den 24-Jährigen, der „noch nie in meinem Leben so lange kein Handball gespielt“ hatte. „Aber ich wusste, dass ich mir nicht zu lange Gedanken machen darf.“ Ruhig kapituliert der 1,98 Meter große Rückraumspieler seine Leidenszeit, öffnet alle Tore in seine Gefühlswelt. Manchmal schmerzt es, dann zögert Bilyk, kneift ganz leicht die Augen zusammen. Zum Beispiel hier: „Ich bin auf einmal zum Einzelsportler geworden, musste meine Probleme ganz alleine lösen, ohne die Mannschaft.“

Zur Galerie Nach einjähriger Leidenszeit ist Nikola Bilyk zurück in der Zebraherde.

Vater Sergiy, selbst ehemaliger Profi, Mutter Inna, Schwester Mariya standen an seiner Seite, Freundin Tamara („Sie hilft mir jeden Tag“) sowieso. „Es sind viele Menschen um mich herum, die ich sehr liebe und sie mich.“ Aber Bilyk holte sich auch Rat bei THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi, der in seiner aktiven Karriere selbst mehrere schwere Knieverletzungen durchmachen musste, tauschte sich mit dem Magdeburger Linksaußen Matthias Musche aus. „Es war gut zu wissen, dass man nicht allein ist“, so Bilyk.

Irgendwann verzogen sich die dunklen Wolken, wurden von schönen Momenten überlagert. „Es war schön zu sehen, wie man in diesem Prozess Fortschritte macht. Und die Jungs haben mir auch schöne Momente geschenkt.“ Die Jungs, das ist Bilyks Mannschaft vom THW Kiel, die im Winter den Champions-League-Titel gewann, im Juni deutscher Meister wurde. „Das hat mir viel Motivation verliehen. Ich wollte wieder ein Teil davon sein. Aber zu 100 Prozent gehört man eben nicht mehr dazu. Das war auch schwierig.“

Lesen Sie auch Der THW Kiel testet am Donnerstag beim TSV Altenholz

Mit einer großen Geste holte THW-Kapitän Domagoj Duvnjak Bilyk bei der Siegerehrung in Mannheim nach vorne, reichte ihm die Schale. „Ich habe mit diesen Menschen in den letzten fünf Jahren die meiste Zeit verbracht. Es war nicht einfach, das nur noch von außen zu sehen. Aber die Mannschaft hat mich immer mit einbezogen, das hat mir Kraft gegeben.“

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nichtsdestotrotz, Bilyks Perspektive hat sich geändert. Gefragt nach seinen Zielen, sagt der linke Rückraumspieler: „Gesund bleiben, durchs Jahr kommen, alle Spiele mitmachen, zu alter Form finden.“ Ja, Titel gewinnen. Auch das steht auf der Agenda. Und Bilyk will lernen, Gitarre zu spielen. „Es ist eine coole Vorstellung, abends beisammenzusitzen, die Gitarre rauszuholen, zu singen“, sagt Bilyk. Eine schöne Idee: Vielleicht wird Nikola Bilyk, der eine einjährige Leidenszeit hinter sich hat, die ersten Akkorde schon im nächsten Jahr spielen – bei einer Meisterfeier auf dem Kieler Rathausplatz.