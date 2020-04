Wechselgerüchte um Lukas Nilsson

Mannheim/Kiel

Bei den Rhein-Neckar Löwen deutet sich in diesen Tagen ein Wechsel des Rückraum-Rechtshänders Steffen Fäth zum HC Erlangen an, wie der Mannheimer Morgen am Freitag berichtete. Die Zeitung berichtete in diesem Zuge erneut über ein Interesse der Löwen an Lukas Nilsson vom THW Kiel.

Klubs wollen Gerücht nicht kommentieren

Ebenfalls am Freitag vermeldete der TV-Sender Sky, der 23-jährige schwedische Nationalspieler solle bereits zur kommenden Saison aus Kiel an den Neckar wechseln. Das stimmt nach Informationen von KN-online jedoch nicht. Weder die Rhein-Neckar Löwen noch der THW Kiel wollten das Gerücht am Freitag kommentieren. Lukas Nilsson war für KN-online bislang nicht zu erreichen.

Lukas Nilsson wechselte 2016 aus Ystad zum THW Kiel und verlängerte im März 2018 seinen Vertrag, der erst im Sommer 2021 ausläuft.

