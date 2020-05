Wer warf die meisten Tore? Wer war am meisten eingesetzt?

Kiel

Kurzarbeit, Home Office, Ungewissheit. In dieser Woche hätte am Donnerstag mit der Partie bei der MT Melsungen die Saison in der Handball-Bundesliga für den THW Kiel enden sollen. Am 30./31. Mai hätte das Final Four in der Champions League in der Kölner Lanxess Arena auf dem Programm gestanden. Hätte, hätte, ... und stattdessen: abgebrochen (Bundesliga), gestrichen (Champions-League-Viertelfinale), verschoben (Final Four in der Königsklasse und im DHB-Pokal).

Trotz Abbruch 48 Begegnungen der Zebras

Das Volumen des Geleisteten ist dennoch imposant. Waren es in der Vorsaison in Bundesliga, Pokal und EHF-Cup noch insgesamt 50 Partien, hatten die Zebras in der aktuellen Saison trotz Abbruch immerhin 48 Begegnungen in den Knochen von 62 möglichen. Fehlen sechs Spiele in der Liga, Viertelfinal-Hin- und Rückspiel in der Champions League sowie Halbfinals und Finalspiele in Pokal und Königsklasse, so kamen zu Beginn der Saison vier Matches bei der Vereins-Weltmeisterschaft Super Globe im saudi-arabischen Dammam hinzu.

Anzeige

Dauerbrenner Pekeler und Reinkind

48-Spiele-Dauerbrenner waren Kreisläufer Hendrik Pekeler und Linkshänder Harald Reinkind. Zwei Monate lang von Ende September bis Ende November während des verletzungsbedingten Ausfalls von Steffen Weinhold agierte der Norweger Reinkind auf der halbrechten Rückraumposition als Alleinunterhalter. „Harald hat eine bärenstarke Saison gespielt, den Weg eingeschlagen, den wir sehen wollten. Und Peke ( Hendrik Pekeler, d. Red.) hat viel Drecksarbeit geleistet, kann seine Mitspieler mitreißen, hat dem Team Stabilität gegeben“, sagt Filip Jicha.

Weitere KN+ Artikel

Der Tscheche erwähnt bei seinem Rückblick auch Kapitän Domagoj Duvnjak („Er hat immer dann Verantwortung übernommen, wenn es nicht lustig war“) und Torwart Niklas Landin („Er hat sich in vielen Spielen unfassbar stark präsentiert“), nennt das Quartett „die besten Spieler auf der Platte in dieser Saison“, ohne allen anderen damit Unrecht tun zu wollen.

Jicha : "Über unsere Quote im Angriff habe ich mich sehr gefreut"

Verbesserungsbedarf, so Jicha, gebe es zwar immer. „Aber unsere Angriffseffektivität war sehr hoch. Über unsere Quote im Angriff habe ich mich schon sehr gefreut.“ In dem Zusammenhang wünscht sich Jicha eine Trendwende in der Bundesliga: „Der Handballsport würde profitieren, wenn wir das Spiel dynamischer gestalten. Leider ist der Trend ein anderer. Die Zahlen belegen alle Theorien. Auch die Zeitspielregel müssen wir gemeinsam in den Griff kriegen.“ Negativ ragt lediglich die 20:27-Heimniederlage gegen die HSG Wetzlar vor Weihnachten heraus. Jicha: „Das war der niedrigste Wert der ganzen Saison, wir hatten wenige Angriffe, unsere Quote war schlecht.“

Top-Scorer Niclas Ekberg

Zum treffsichersten Zebra avancierte in dieser Saison zum vierten Mal in Folge Rechtsaußen Niclas Ekberg. Der Schwede traf wettbewerbsübergreifend 281-mal (davon 163 Siebenmeter) – trotz Saisonabbruch sogar elfmal mehr als in der vorherigen Spielzeit. In der Bundesliga liegt Ekberg mit 164/102 Toren auf Rang fünf, muss sich in der Zebraherde bei den Toren aus dem Feld (118) allerdings hinter Harald Reinkind (174), Nikola Bilyk (156) und Hendrik Pekeler (153) einreihen. Für einen weiteren Bundesliga-Spitzenwert sorgt Niklas Landin. Insgesamt parierte der Däne 412 Bälle (davon 22 Siebenmeter). Seine 231 Paraden in der Bundesliga bedeuten hinter Johannes Bitter ( TVB Stuttgart/281) und Jannick Green ( SC Magdeburg/243) Platz drei im Liga-Klassement.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Mehr zum THW Kiel lesen Sie hier.