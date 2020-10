Am Freitag um 12.15 Uhr landete der THW Kiel mit seinem Charterflieger aus Maribor in Kiel-Holtenau. Minimierung von Reisestrapazen dort, wo bis zum nächsten Auftritt am Sonntag (13.30 Uhr/Liveticker auf KN-online) kaum Zeit zum Verschnaufen bleibt.