Tief hängen am Montag die Wolken über dem Plabutsch, Hausberg der Stadt Graz. Die Zebraherde trainiert am 10 Uhr im Askö-Sportcenter Graz-Eggenberg. Einer fehlt: Nikola Bilyk, bei dem am Sonntag ein Kreuzbandriss diagnostiziert wurde. Jetzt steht fest, wann Bilyk operiert wird.