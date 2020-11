Hendrik Pekeler, Kreisläufer des THW Kiel, sieht den Handball und sich selbst angesichts der dramatischen Lage in der Corona-Pandemie in einer „Zwickmühle“. Die Weltmeisterschaft im Januar in Ägypten steht er skeptisch gegenüber: "Die positiven Fälle jetzt bestätigen meine Meinung."