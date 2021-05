Kiel

Noch nicht mal ein halbes Jahr ist der jüngste Champions-League-Triumph des THW Kiel her. Schon schickt sich der Handball-Rekordmeister an, einen weiteren Schritt in Richtung Titelverteidigung zu machen. Ein kleiner auf dem Papier, trennt die Zebras doch „nur“ noch ein Sieg beim französischen Top-Klub Paris St. Germain (Mittwoch, 18.45 Uhr) von ihrer achten Final-Four-Teilnahme (12./13. Juni in Köln). Wie groß der Schritt in Wirklichkeit wird, ist schwer zu ermessen.

Denn das Viertelfinale zwischen PSG und THW hat es in sich. Es ist das einzige Duell in dieser Runde, in der zwei Teilnehmer der in den Dezember verlegten Vorjahres-Endrunde aufeinandertreffen.

Sagosen: "Fast wie ein Finale"

Titelverteidiger THW gegen den Dritten PSG, der seit Beginn seiner Handball-Offensive vor sieben Jahren als oberstes Vereinsziel den Königsklassen-Triumph ausgegeben hat – ihn aber noch nie erreichte.

„Das ist fast wie ein Finale“, sagt THW-Star Sander Sagosen zum Prestige der Begegnung, in der die Kieler mit 31:29 in Kiel vorlegten. Er selbst konnte das Hinspiel am vergangenen Mittwoch nur aus dem Krankenbett verfolgen, plagte ihn doch ein fiebriger Infekt.

„Das waren keine schönen Tage. In solchen Spielen, will man ja dabei sein“, sagt er über die Partie, in der viel Drama steckte: Lange lagen die Zebras zurück, verloren auch noch Patrick Wiencek (Wadenbeinbruch), drehten dann mit einer Energieleistung das Spiel, hätten mit vier Toren gewinnen können. Wegen überhasteten Aktionen in der Schlussphase wurde es ein Zwei-Tore-Sieg.

„Ich glaube, das reicht. Wenn wir unser Spiel machen, haben wir die bessere Mannschaft als Paris“, sagt Sagosen, der aber auch weiß: „Es wird eine sehr schwere Aufgabe. Wenn wir unsere Leistung nicht bringen, fährt Paris nach Köln. Und das wäre verdammt schade.“

THW könnte in Köln Geschichte schreiben

Sagosen, mit dem Titelhunger eines Allesfressers ausgestattet, reizt an der Qualifikation für Köln auch die Aussicht, mit dem THW ein Novum zu erreichen: Noch nie hat eine Mannschaft ihren beim Final Four errungenen Titel in der darauffolgenden Spielzeit verteidigen können.

„Klar wollen wir der erste Verein sein, der das schafft. Wir wollen alles haben“, sagt der Rückraumspieler, der zu einigen ehemaligen Teamkollegen aus Paris noch Kontakt pflegt. „Viele haben sich erkundigt, warum ich im Hinspiel nicht dabei sein konnte“, erzählt er. „Und ich glaube, sie freuen sich auch, dass ich jetzt wieder fit bin.“ Auch der 25-Jährige freut sich über die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. „Klar, das ist immer etwas Spezielles.“

Liveblog von der Reise nach Paris

