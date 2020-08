Kiel

38 Einsätze, 213 Paraden, vier Tore – das ist Dario Quenstedts erste Saison beim THW Kiel in Zahlen. Doch für den Handball-Torhüter war Jahr eins im Zebra-Trikot viel mehr als das. Einleben, umstellen, erste Meisterschaft. Der 30-Jährige, der vor einem Jahr vom SC Magdeburg an die Kieler Förde kam, zieht eine zufriedene Zwischenbilanz nach seinem ersten von derzeit drei vertraglich festgehaltenen Zebra-Jahren. Und will sich darauf keineswegs ausruhen.

Es gibt Sportler, die würden Stress empfinden, wenn ihr Positionskollege zum weltweit Besten seiner Zunft gewählt würden. Nicht so Dario Quenstedt. Der gebürtige Magdeburger ist zumeist die Gelassenheit in Person. Und so nahm er auch die Auszeichnung zur Kenntnis, die seinem THW-Torwart-Kollegen Niklas Landin kürzlich zuteil wurde. Welthandballer. „Das ist berechtigt“, sagt Quenstedt. „Ich gehe respektvoll damit um. Es nimmt mir weder Druck noch baut es welchen auf.“

"Harmonisches" Duo mit Niklas Landin

Dass Landin – Europameister, Olympiasieger, Weltmeister mit Dänemark – beim THW Kiel die klare Nummer eins ist, ist unbestritten. In 30 von 48 THW-Spielen in der vergangenen Saison stand der 31-Jährige in der Startformation, Quenstedt 18-mal. Aber Nummer eins und Nummer zwei sind keine Kategorien, in denen Quenstedt denkt. „Ich kann mir nur die Ziele setzen, die ich auch selbst beeinflussen kann. Und das ist, im Training 100 Prozent geben. Ob das für die Startsieben reicht, muss Filip (Trainer Jicha, d. Red.) entscheiden.“

Die Zusammenarbeit mit Landin beschreibt Quenstedt als „harmonisch und erfolgreich“. „Wir unterstützen uns innerhalb der Spiele. Und es hat immer sehr gut funktioniert, so wie Filip uns eingesetzt hat. Ich habe gesehen, dass Niklas und ich bei einer Fan-Umfrage (von Handball-World.com, d. Red.) zum stärksten Torhüter-Gespann der kommenden Saison gewählt worden sind. Das hat mich gefreut.“

Das Ankommen in Kiel dauerte einige Wochen

Quenstedt selbst gibt zu, dass er „ein paar Wochen und Monate“ gebraucht habe, um sich einzugewöhnen. Die vielen Reisestrapazen durch die Champions League, ein neuer Fokus im Training, das er als taktisch geprägter als das in Magdeburg beschreibt. „Wir spielen hier im Training weniger auf zwei Tore. Da musste ich mich erst mal umstellen und schauen, wie ich trainiere, um für die Spiele auf den Punkt fit zu sein.“

Spätestens Ende September, als seine Vorderleute sich in der Champions-League-Partie beim weißrussischen Meister Meshkov Brest schwertaten, erwies sich Quenstedt mit 15 Paraden als echter Rückhalt. „Wenn man seine Leistung bringt, ist es auch im Team einfacher. Das ist gut fürs Selbstvertrauen und gut fürs Standing in der Mannschaft“, sagt er.

Meisterschaft trotz Corona ein Highlight

Er spricht unaufgeregt, will gar nicht so viel Aufhebens von der eigenen Person machen – ein Teamspieler eben. Einer, der sich mit der Ehefrau Katharina und den Kindern Fia (5) und Bosse (2) in Kiel rundum wohlfühlt, das Navigationsgerät im Auto nur noch ab und zu braucht, „um auf Nummer sicher zu gehen“. „Nach einem Jahr können wir definitiv sagen, dass wir uns eingelebt haben. Wir wissen es wirklich zu schätzen, hier am Wasser zu wohnen. Es ist alles so eingetreten, wie ich es mir sportlich und privat von diesem Wechsel erhofft habe.“

Inklusive erster Meisterschaft, der zu Ehren Quenstedt im Garten in Kiel-Schilksee eine Flasche Sekt köpfte. „Auch wenn man das nicht so richtig feiern konnte, war das ein Highlight. Es gibt so viele Kinder, Jugendliche, Sportler, die darauf hinarbeiten, beim THW Kiel zu spielen oder irgendwie mal deutscher Meister zu werden. Und dann ist man selbst deutscher Meister und spielt in Kiel. Für mich ist das grandios.“

Auch wenn die ganz große Party durch die Corona-Pandemie ausfallen musste, was Quenstedt bedauert. „Ich weiß ja, wie es war, als wir 2016 mit Magdeburg Pokalsieger geworden sind. Das war schon sehr emotional. Und eine deutsche Meisterschaft ist, denke ich mal, noch mal anders emotional.“

Quenstedt : "Jede Menge Luft nach oben"

So starten er und seine Mannschaftskollegen vom THW Kiel nun den nächsten Anlauf. Persönliche Ziele? „Natürlich weitere Titel mit der Mannschaft holen und wenn ich dabei meinen Teil beitragen kann, bin ich zufrieden. Ich bin jetzt eingespielt und es gibt noch jede Menge Luft nach oben.“

Durch die Verschiebung der Spiele in Tokio vielleicht auch Luft für eine Olympia-Teilnahme? Zumindest stand Quenstedt (bisher 13 Länderspiele) mit Bundestrainer und Ex-THW-Trainer Alfred Gislason vor Ausbruch der Pandemie in Kontakt. „Ich sage mal so: Die Tür ist offen, aber das ist gerade überhaupt kein Thema“, sagt er. „Für mich wäre das eine Anerkennung für die Leistung, die ich im Verein bringe. Wenn es so kommt, ist es super, aber ich arbeite jetzt nicht darauf hin.“

Vertrauen auf Jicha

Im Fokus steht der THW, die Vorbereitung auf den für Anfang Oktober geplanten Liga-Start und möglicherweise eine Spielzeit mit einer bisher ungekannten Termindichte. Auch der sieht Quenstedt gelassen entgegen. „Filip wird die Belastung gut dosieren und verteilen. Da vertraue ich auf ihn – und bin mir sicher, dass ich genügend Spielanteile bekommen werde.“

