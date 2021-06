Mannheim

Herr Jicha, wo ordnen Sie diesen Titelgewinn ein?

Filip Jicha: Ich bin enorm stolz. Meine Spieler haben sich allen Ungerechtigkeiten gestellt – der Ansetzung des Magdeburg-Spiels nach unserer Quarantäne zum Beispiel. Würde es im Handball einen Videobeweis geben, wären wir Donnerstag schon Meister geworden. Die Jungs haben mit dem Champions-League-Sieg den vierten Stern und jetzt die Meisterschaft geholt. Unbeschreiblich! Ich freue mich für alle im Verein, die hinter uns stehen.

Sie mussten auch heute in Mannheim noch einmal lange leiden ...

... ja, es ist hart zu sehen, dass deine Spieler so platt sind und du nichts machen kannst. Jetzt ist es ein so schönes Gefühl. Ich werde diese Saison nie vergessen. Und all unsere Rückschläge in der Saison waren nie Thema innerhalb der Mannschaft. Jetzt bin ich auch physisch leer, bin krank geworden, dabei dachte ich, dass es so etwas wie Erkältungen gar nicht mehr gibt.

Ganz ehrlich, ist Ihnen in dieser Saison nicht mitunter der Spaß vergangen?

Der Spaß ist schon längst weg, nicht nur bei mir. Wir fühlten uns oft ungerecht behandelt. Aber die Saison wurde sportlich beendet. Darum gilt ein Riesenlob auch all denen die das in diesem Krisenjahr möglich gemacht haben.

Sie mussten mit den vielen Verletzungen einen hohen Preis für den Erfolg zahlen. Wäre es jetzt nach der Pandemie nicht an der Zeit, einen Schritt zurückzutreten und beispielsweise eine Reduzierung der Bundesliga neu zu diskutieren?

Ja! Da stimme ich uneingeschränkt zu. Und gleichzeitig glaube ich nicht daran, dass wir die Liga auf 16 Mannschaften reduzieren werden. Die Verletzungen sind in der Tat ein hoher Preis. Trotz meiner Leere bin ich aber auch glücklich, dass dieser Spirit, der den THW Kiel auszeichnet, wieder da ist.

Interview: Tamo Schwarz