THW-Trainer Filip Jicha: In mir tickt eine kleine Bombe

Viel erfolgreicher als Filip Jicha (39) beim THW Kiel kann man keine Trainer-Karriere starten. In seinen beiden ersten Spielzeiten als Cheftrainer gewannen die Zebras zweimal die Meisterschaft und einmal die Champions League. Im Interview spricht der Tscheche über den Reiz der Dominanz, die Konkurrenz und Charakterfragen.

Herr Jicha, im Trainingslager war auffällig, wie viel bei der Arbeit gelacht wurde. Die Spieler schwärmen von der Stimmung in der Mannschaft. Haben Sie auch so viel Spaß?

Filip Jicha: Unglaublich viel. Hätte ich den nicht, würde ich auch aufhören. Ich genieße mein Leben. Der Job ist super anstrengend, ein 24/7-Job. Aber es gelingt mir, nicht nur Trainer, sondern auch Filip Jicha zu sein. Es ist ein Privileg, hier mit den Jungs etwas kreieren zu können. Aber: In mir tickt auch eine kleine Bombe. Ich will nicht nach 15 Jahren zurückschauen und sehen, dass ich meine guten Jahre nur mit Handball verbracht habe. Dazu sind mir mein Leben und meine Familie zu wichtig. Deshalb werde ich nie einen Vertrag unterschreiben, wenn ich nicht das Gefühl habe, bis zum Ende mit vollem Einsatz Spaß bei der Arbeit haben zu können. Momentan fahre ich aber jeden Tag sehr gerne ins Trainingszentrum.

Sie haben jetzt eine Mannschaft ohne Neuzugänge, die bereits seit einem Jahr zusammenspielt. Sind das nicht schon beinahe perfekte Voraussetzungen?

Ich hätte mir einen Neuzugang gewünscht. Aber nach der schwierigen Corona-Saison wäre das nicht fair gegenüber den Spielern gewesen, die uns darin so geholfen haben.

Jicha hätte gern einen Rückraumspieler mehr

Hätten Sie den 38-jährigen Pavel Horak, der noch ein Jahr drangehängt hat, also lieber durch jemand Jüngeres ersetzt?

Nein, ich hätte lieber noch einen Rückraumspieler mehr gehabt. Aber nach einem Jahr mit Gehaltsverzicht wäre das nicht fair gegenüber den Spielern, die das alles mitgemacht haben – und dabei super erfolgreich waren, das darf man nicht vergessen. An erster Stelle müssen wir schauen, dass wir als Verein gesund bleiben. Da habe ich Vertrauen in die Arbeit von Viktor (Geschäftsführer Szilagyi, d. Red.) und die unseres Aufsichtsrates. Natürlich mache ich keine Freudensprünge, wenn wir uns Teile der Struktur, die ich gerne hätte, nicht leisten können. Aber in diesem Krisenjahr waren andere Dinge wichtiger als neue Spieler. Wir haben eine intakte und gute Mannschaft beisammen. Wir müssen nur versuchen, gesund zu bleiben. Sonst sind unsere personellen Möglichkeiten schnell ausgeschöpft.

Welche Rolle wird Nikola Bilyk nach seinem Comeback nach schwerer Knieverletzung spielen?

Niko hat die erste Stufe erreicht: Er ist zurück in der Mannschaft, konnte alle Einheiten in der Vorbereitung mitmachen. Jetzt kommt Stufe zwei: Er muss Handball-Sicherheit zurückgewinnen. Irgendwann kommt dann Stufe drei, in der es wieder darum geht, ein noch besserer Handballer zu werden. Wir werden ihn behutsam ranführen. Er wird nicht im September wieder der alte Nikola Bilyk sein – das schafft kein Mensch der Welt nach einem Jahr Pause. Aber wenn ich seine Entwicklung von Ende Juni bis jetzt betrachte und die so weitergeht, bin ich optimistisch, dass er wieder dieselbe Rolle einnehmen kann, die er vor seiner Verletzung hatte.

Ist der Charakter im THW-System wichtiger als Talent?

Definitiv. Wer pures Talent hat, aber keine Lust zu arbeiten, wird es nie schaffen. Das gilt auf der ganzen Welt und in jedem Beruf. Etwas anderes sind talentierte Menschen, die auch die Bereitschaft zum Arbeiten haben. Von dieser Sorte haben wir einige Spieler. An dieser Arbeitsbereitschaft und dem Willen hat sich diese Truppe in den letzten Jahren sehr gut entwickelt. Damit bin ich sehr zufrieden. Ich wäre das auch, wenn wir keine Belohnung in Form eines Titels geholt hätten, weil ich sehe, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Trotzdem wird man als Sportler ja an Titeln gemessen…

Klar, für Außenstehende, für die Fans, ist das der einzige Erfolgsfaktor. Und auch für die Spieler ist es schön, dass sie sich belohnen konnten. Aber den Erfahreneren geht es nicht mehr nur um mehr Erfolge. Gewinnt man Titel, ist das etwas, das man in die Hand bekommt. Aber tatsächlich geht es um die Suche nach Dominanz. Darum, besser zu sein. Auch dieses Gefühl ist Belohnung. Aber auch sehr zerbrechlich. Im Profisport liegen menschliche Genialität und menschliches Versagen sehr nahe beieinander.

Mehr- oder Zweikampf um die Meisterschale?

Wird es wieder einen Zweikampf mit Flensburg um die Meisterschaft geben?

Ich denke jedes Jahr, dass es ein Mehrkampf wird. Aber in der vergangenen Saison haben mehrere Mannschaften innerhalb von drei Wochen den Anschluss verspielt. Ich bin gespannt auf die Entwicklung bei den Füchsen Berlin, den Rhein-Neckar Löwen, Melsungen und Magdeburg. Das ist ein Quartett, das ebenfalls sehr erfolgreich spielen könnte. Vor der Saison würde ich sagen, es wird keinen Zweikampf zwischen zwei Mannschaften geben. Aber im Dezember werden wir schlauer sein. Dann zeichnet sich das in der Regel ab.

Der Verein plant ein Modellprojekt mit Heimspielen vor „9000 plus x“ Zuschauern. Welche Bedeutung hat die Genehmigung dieses Projekts aus Ihrer Sicht?

Für den Verein ist das viel mehr als nur wichtig. Es geht um den Verbleib des Spitzenhandballs in Kiel. Deshalb wünsche ich dieser Organisation THW Kiel von Herzen, dass das klappt.

