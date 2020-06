THW-Coach Jicha schult Sportstudenten

Köln

Was kann man Sportstudenten in der Corona-Krise Gutes tun? Diese Frage stellte sich Dr. Marco Rathschlag, Handball-Dozent an der Sporthochschule in Köln. Schnell wanderten seine Gedanken zum frisch gebackenen Trainer des Jahres: Filip Jicha vom THW Kiel. Am Montag war der Tscheche zu Gast in einer Video-Konferenz von Rathschlag mit dessen 40 Kursteilnehmern, die den 38-Jährigen mit Fragen löcherten.

Jicha : "Viele Freunde halten mich für verrückt"

Und so sprach Jicha, der sich aus dem Heimaturlaub zuschaltete, zum Beispiel über die Triebfeder hinter seinem Ehrgeiz, der ihn erst zum Weltklasse-Spieler und nun zum Meistertrainer machte. „Was mich glücklich macht, kann ich 24 Stunden am Tag machen, wenn ich danach zufrieden ins Bett gehen kann. Ich brauche das, am Ende das Gefühl zu haben, dass es ein guter Tag war, den ich wiederholen will“, erzählte er. „Viele meiner Freunde halten mich für verrückt, weil ich nicht aufgeben kann.“

Dass Ehrgeiz und Hingabe allein aber nicht reichen, um Titel zu gewinnen, schilderte Jicha an einem eigenen Beispiel – dem seines ersten Champions-League-Sieges mit dem THW Kiel im Jahr 2010. „Ich hatte vorher schon zweimal im Finale gestanden, in den entscheidenden Momenten aber nicht die Leistung abrufen können. Ich war mega sauer auf mich“, erinnerte er sich.

Valeria brachte Lockerheit

Erst durch die Geburt von Tochter Valeria im Jahr 2009 habe er die nötige Lockerheit bekommen. „Plötzlich war die Familie das Wichtigste, viel wichtiger als in einem Finale viele Tore zu werfen. Und so war auch diese Angst weg“, erzählte Jicha. „Dieses Gefühl versuche ich auch meinen Spielern zu vermitteln, wenn ich merke, das einer zu viel will. am Ende muss das aber jeder selbst in seinem Kopf bearbeiten.“

Und auch wenn Jicha sich als Technik-Fan präsentierte („Ich versuche, die modernen Medien so sinnvoll wie möglich einzusetzen. Sie sind eine tolle Möglichkeit, die jungen Spieler zu erreichen“), outete er sich in einer Hinsicht als Traditionalist: Junge Spieler müssen sich ihren Platz in der Mannschaft erst erkämpfen. „Das ist eine Naturhierarchie. Wenn ich beim Aufwärm-Fußball pfeife, bekommt Team jung nicht viele Pfiffe. Wer damit nicht umgehen kann, wird es nicht weit bringen.“

Begeistert von den THW-Kiel-Spielern

Wann die Kieler Handballer sich das nächste Mal gemeinsam für ein Training aufwärmen steht noch immer nicht fest. „Eine extrem schwere Situation“, findet Jicha. „Aber ich bin begeistert, wie meine Spieler damit umgehen. Viele arbeiten gerade fleißiger als ich es je getan habe.“ Und dann gab er den Studierenden noch sein Lebensmotto, mit auf den Weg: „Steckt keine Energie in Dinge, die ihr nicht beeinflussen könnt, sondern in Sachen, mit denen ihr wirklich etwas bewegen könnt.“

