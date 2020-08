Graz

Der meistzitierte Satz Arnold Schwarzeneggers lautet: „I’ll be back“ („Ich komme wieder“). Die Zebras sind wieder da, in der Steiermark, der Heimat des Terminators. Im „ Hotel Weitzer“ haben die Zebras ein ganzes Stockwerk für sich. Die vierte Etage in dem Jugendstil-Gebäude am rechten Ufer der Mur und sogar der Knopf mit der „4“ im Fahrstuhl ist der 25-köpfigen Kieler Handball-Korona vorbehalten.

Zweimal am Tag Training im Raiffeisen Sportpark

Zweimal am Tag geht’s zum Training in den vor der Ankunft grundgereinigten und zwischendurch immer wieder an allen neuralgischen Stellen desinfizierten Raiffeisen Sportpark – im für eine Woche reservierten und auf Schwarz-Weiß getrimmten Bus mit der Aufschrift „ THW Kiel in Graz“ wohlgemerkt.

Anzeige

Zahlreiche Corona-Vorkehrungen

In den zweieinhalb Wochen seit dem Kieler Hilferuf haben die Gastgeber in der Steiermark das (fast) Unmögliche möglich gemacht. „Als Viktor (THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi, d. Red.) vor zweieinhalb Wochen anrief, habe ich gesagt: ,Ich brauche einen Tag’“, erinnert sich Dietmar Peißl. Der 52-jährige österreichische Ex-Nationalspieler ist Landessportkoordinator der Steiermark. Er spricht von einer „Wahnsinnsherausforderung“. Trainingszeiten der Grazer Handball-, Volleyball- und Basketball-Erstligisten wurden umgelegt, alle Vorkehrungen im Hotel und in der Trainingshalle getroffen. „Im Hotel hat der THW einen eigenen Besprechungsraum, einen Physioraum, einen Raum für Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Wir wollten so wenig Berührungspunkte mit Gästen wie möglich“, so Peißl, der dem deutschen Rekordmeister „perfekte Bedingungen“ schaffen will. Alle Mitarbeiter des Raiffeisen Sportparks wurden vor der Ankunft der Kieler auf eine mögliche Covid19-Infektion getestet.

Weitere KN+ Artikel

Jicha : "Herausragende Bedingungen"

Bedingungen, denen Viktor Szilagyi höchstes Lob zollt: „Unsere Gastgeber haben von Anfang an alle Hebel in Bewegung gesetzt.“ Und auch die Performance seiner Spieler stellt den Österreicher durchaus zufrieden: „Die Jungs arbeiten mit einer hohen Intensität.“ Es werde, ergänzt THW-Cheftrainer Filip Jicha, „alles getan, damit wir uns in unserer wichtigsten Woche der Vorbereitung auf das Sportliche konzentrieren können. Und dafür bietet Graz mit seiner erstklassigen Sport-Infrastruktur herausragende Bedingungen.“

Mehr zum THW Kiel lesen Sie hier.