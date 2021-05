Kiel

Keine 16 Stunden nach dem knappen Sieg über die MT Melsungen, den Niklas Landin mit einer letzten Parade gegen Kai Häfner festgehalten hatte, rollt der Mannschaftsbus des THW Kiel am Sonntag los in Richtung Lemgo. Montag (20.30 Ihr, Liveticker auf KN-online) wollen die Zebras dort die nächste Hürde auf dem Weg zur Titelverteidigung in der Handball-Bundesliga nehmen.

"Man nimmt das jetzt immer in Blöcken", sagt Steffen Weinhold, der in der Schlussphase gegen Melsungen immer dann traf, wenn den Zebras angesichts schwindender Kräfte das Spiel zu entgleiten drohte. "Es ist klar, dass wir alle Kräfte mobilisieren müssen. Trotzdem wollen wir die letzten vier Wochen mit Spaß angehen."

Liga-Countdown steht bei neun Partien

Der Countdown läuft in den Zebra-Köpfen - und in den Beinen, denen die bislang 47 Partien der Saison anzumerken sind. "Noch neun (Bundesliga-Spiele, d. Red.) to go", sagte ein nach dem Sieg gelöster Filip Jicha, der "jeden von den Jungs umarmen" wollte. Ein Sonderlob verteilte der THW-Trainer an den siebenfachen Torschützen Weinhold ("Ich habe mich über seine Leistung sehr gefreut.") und betonte: "Ich bin einfach stolz auf die Jungs, wie sie sich da durchkämpfen."

Am Sonntag versammelt er seine Mannschaft im Leistungszentrum, ausführlich wird die Vorbereitung auf die erste Begegnung der Spielzeit mit dem Tabellenneunten TBV Lemgo-Lippe aber nicht ausfallen. "In diesem Zustand können die Jungs nicht viel aufnehmen."

THW verabschiedet Melsungen mit guten Wünschen nach Flensburg

So lautet die Taktik für die übrigen Partien weiterhin: durchbeißen. "Wir müssen Montag fit sein, die Probleme ansprechen und die zwei Punkte mitnehmen", sagt Weinhold.

Auch die am Samstag "gut aufgelegte" (Jicha) MT Melsungen könnte den Kielern im Meisterrennen mit der punktgleichen SG Flensburg-Handewitt behilflich sein, tritt sie doch am Montag auf ihrer Pfingstferien-Tour durch den Norden bei der SG an und bekam am Sonnabend den ein oder anderen guten Wunsch aus dem Kieler Lager mit. "Es ist und bleibt spannend", sagte Jicha.