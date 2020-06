Töpfe für Gruppenauslosung stehen fest

Wien

Die Auslosung für die Gruppenphase der Handball-Champions-League findet am 1. Juli um 18 Uhr in Wien statt. Im neuen Modus, in dem nur noch 16 Mannschaften aus ganz Europa in der Königsklasse starten, werden zunächst zwei Achtergruppen ausgelost.

Dazu hat die Europäische Handball-Föderation die Teilnehmer auf vier Lostöpfe aufgeteilt. In der Gruppenphase können keine Mannschaften aus demselben Land aufeinander treffen. Ein Nordderby zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt ist damit zunächst ausgeschlossen.

Anzeige

Die Lostöpfe im Überblick

Topf 1: Paris St. Germain, HC Vardar, Telkom Veszprém, FC Barcelona

Weitere KN+ Artikel

Topf 2: THW Kiel, PGE Kielce, Aalborg Håndbold, FC Porto

Topf 3: Meshkov Brest, Motor Zaporozhye, HBC Nantes, Pick Szeged

Topf 4: RK Celje, HC Zagreb, Elverum Handball, SG Flensburg-Handewitt

Aus jedem Topf werden zwei Mannschaften in die Gruppe A und zwei in die Gruppe B gelost. Der THW Kiel könnte also auf Aalborg und Elverum treffen und sich über kurze Auswärtsreisen nach Skandinavien freuen.

Der neue Modus

In den Achter-Vorrundengruppen spielen alle Mannschaften zweimal gegeneinander – einmal zu Hause, einmal auswärts. Die beiden Tabellenersten nach 14 Spieltagen sind wie bisher direkt fürs Viertelfinale qualifiziert. Die Viert- bis Sechstplatzierten spielen eine K.o.-Runde aus (Sechste gegen Dritte sowie Vierte gegen Fünfte aus der Gruppenphase), während die Gruppenletzten nach der Vorrunde ausscheiden.

Nach dem Viertelfinale spielen die Teams wie gehabt den Champions-League-Sieger durch Halbfinalspiele und Finale beim Final Four in Köln aus.

Mehr Nachrichten über den THW Kiel lesen Sie hier.