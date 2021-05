Kiel

Auch für eine Zuschauer-Rückkehr in dieser Saison zeigt sich Geschäftsführer Viktor Szilagyi, Geschäftsführer des THW Kiel, optimistisch. „Wenn die Pandemie-Situation es zulässt, wären wir bereit“, sagt der Österreicher.

Das Hauptaugenmerk des Klubs richtet sich aber auf den September, wenn die Saison 2021/22 startet. „Unser Traum kann es nur sein, so früh wie möglich wieder vor einer vollen Halle zu spielen. Die Entwicklungen der vergangenen Wochen haben gezeigt, dass das im September nicht illusorisch ist“, sagt Szilagyi mit Blick auf die jüngst durch die Landesregierung in Aussicht gestellten Lockerungen.

Alle Sitzplatz-Karten sollen in den Verkauf gehen

Der Klub plant daher, alle Sitzplatz-Karten in den Verkauf zu geben. Stehplätze wird es vorerst nicht geben.

Den Dauerkartenverkauf für die aktuelle Spielzeit hatten die Zebras ausgesetzt. „Das hat sich als richtig erwiesen“, sagt Szilagyi angesichts der insgesamt 8650 Zuschauer, die bis zum Lockdown Light bei den Spielen in der Wunderino-Arena zugegen waren.

Seinen Angaben zufolge hat der Verein bis zu Pandemiebeginn rund 40 Prozent des Gesamtetats von den Zuschauereinnahmen bestritten. „Das waren in etwa fünf Millionen Euro“, sagt der Österreicher, der neben der finanziellen auch die emotionale Komponente der Fan-Rückkehr betont.

„Wir alle vermissen unsere Fans mit jedem Spiel mehr – das merkt man auch an den Reaktionen der Spieler, die längst nicht mehr so ausgelassen auf Erfolgserlebnisse reagieren wie in einer gefüllten Arena. Denn es ist für unsere Spieler doch die schönste Belohnung, nach einer gelungenen Aktion gefeiert zu werden.“

Hygienekonzept soll flexibel angepasst werden

Bisher gab es 17 Geister-Heimspiele in der Wunderino-Arena. Optimistisch stimmt den Verein der Impffortschritt, gepaart mit den Erfahrungen mit dem eigenen Hygienekonzept. „Unser Hygienekonzept ist so aufgebaut, dass es bis zu einer ausverkauften Arena erweiterbar ist. Wir werden es in Absprache mit den Behörden der Situation entsprechend anpassen“, sagt Szilaygi.

Die Registrierung und Kontaktnachverfolgung sei durch den hohen Anteil an Dauerkarten einfach sicherzustellen. Zwar gebe es keine Garantie, dass die Pandemie eine volle Arena in der kommenden Saison wieder zulasse. Szilaygi sieht in dem Vorstoß aber auch ein Signal an alle Handball-Fans: „Wir sind bereit, gemeinsam mit ihnen wieder Freude möglich zu machen.“

Kartenpreise bleiben gleich

Wann genau der Verkauf startet, der dieses Mal kontaktlos ablaufen soll, gab der THW Kiel indes noch nicht bekannt. Der Verein will die Dauerkarten-Inhaber und -Inhaberinnen zeitnah schriftlich informieren. Der Ticketpreis soll im Vergleich zur letzten Vor-Corona-Saison gleich bleiben.