Kaum hat die Handball-EM begonnen, ist für die Profis des THW Kiel, die nicht in Ungarn und der Slowakei an den Start gehen, der Winterurlaub beendet. Aber auch ein EM-Fahrer versucht sich in Kiel wieder in Form zu bringen: Domagoj Duvnjak lässt an der Förde seine Rückenprobleme behandeln.