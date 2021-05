Berlin

Bereits in Erlangen und bei den Füchsen Berlin hatte der 25-Jährige gefehlt. Nun droht Sagosen aufgrund eines fiebrigen Infektes ausgerechnet auch den Paris-Gipfel in der Runde der letzten Acht zu verpassen. Von 2017 bis 2020 stand der Norweger selbst bei den Franzosen unter Vertrag.

Titelverteidiger THW Kiel empfängt am Mittwoch (20.45 Uhr, Liveticker auf KN-online) Paris Saint-Germain in der Wunderino-Arena. Das Rückspiel wird eine Woche später am 19. Mai (18.45 Uhr) angepfiffen. Der THW ist Titelverteidiger in der Königsklasse.

Fast wäre es bereits im Dezember zu einem Wiedersehen Sagosens mit seinen Ex-Kollegen gekommen. Beim Final Four in Köln um den Titel 2020 hatte Paris allerdings im Halbfinale mit 32:37 gegen den FC Barcelona den Kürzeren gezogen.