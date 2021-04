Kiel

„Ich musste heute in einigen Phasen sehr kritisch mit meiner Mannschaft sein“, sagte Jicha, nachdem seine Zebras ihr Heimspiel am Karsamstag gegen den TVB Stuttgart mit 33:28 gewonnen hatten. Was als Routine-Sieg geplant war, entpuppte sich als extrem schwierige Aufgabe, um die zwei Osterpunkte ins eigene Nest zu holen. „Wir mussten alles reinwerfen, alles investieren, um gegen starke Stuttgarter zwei Punkte zu holen.“

Schwaben setzen auf einen 17-Jährigen

Die ersatzgeschwächten Schwaben, bei denen unter anderem der am Knie operierte Nationaltorhüter Johannes Bitter fehlte und die mit Fynn-Luca Nicolaus auf die Dienste eines 17-Jährigen in der Abwehr setzten, agierten clever und beharrlich. Im Angriff nutzte der TVB seine Möglichkeiten, in der Abwehr machte er den Kielern das Leben schwer. Samuel Röthlisberger und Dominik Weiß verdichteten in der Mitte, der blutjunge Nicolaus musste an Ostern auf der Halbposition gegen Kieler Linkshänder decken, rückte später phasenweise in die Mitte. „Wir waren anfangs zu passiv, nach 15 Minuten haben wir das dann in den Griff bekommen“, sagte Stuttgarts Trainer Jürgen Schweikardt nach der Partie.

Erst mit einem späten 4:0-Lauf vom 29:27 (56.) zum 33:27 (60.) besiegelten die Zebras dann aber doch ihren zwölften Sieg im zwölften Bundesliga-Spiel gegen die Stuttgarter. THW-Trainer Jicha sparte dennoch nicht an Kritik: "In der Abwehr haben wir keinen Zugriff bekommen. Da war viel Hinterlaufen vom Kreisläufer und ganz viel Unruhe. Wir haben fleißig angefangen und dann nachgelassen. Ich kann das menschlich auch nachvollziehen: die Müdigkeit, Ostern. Aber in der Abwehr haben wir ein paar Punkte vernachlässigt, Stuttgart ins Spiel gelassen, einzelne Mechanismen nicht berücksichtigt. Das hat mich gestört."

Mit seiner Offensive zeigte sich Jicha zufrieden, doch 15 Gegentore in Halbzeit eins sieht man in der Kieler Wunderino-Arena auch nicht alle Tage. "Meine Spieler waren mutig, die Angriffsquote stimmte." Am Ostersonntag bat der Tscheche seine Mannen zum Training. "Ostern war für mich schon immer ein Handballfest. Während ich hasse, dass die Bundesliga an Weihnachten durchspielt, kann ich an Ostern gut arbeiten." Schmunzelnd gab der 38-Jährige einen Einblick in tschechische Ostergepflogenheiten. Es sei zwar auch Tradition, "Eier zu werfen" (Ostereiersuche, d. Red.), aber am Ostermontag dürfen, so der ehemalige Welthandballer, die Frauen mit einer geflochtenen Rute schlagen, die Jungen bekommen Süßigkeiten. Darauf müsse sich auch Ehefrau Hana beim Fest mit den Kindern Valeria und Vincent einstellen.

Pomlázka-Tradition in Tschechien

Auch in Drahonice, dem Heimatdorf von Jichas Landsmann Pavel Horak, ist diese "Pomlázka" genannte Tradition bekannt."Wegen Corona fallen ja alle Osterbräuche flach", sagt der 38-Jährige. Doch im Normalfall würden Jungs und junge Männer "von Tür zu Tür gegen und den Mädchen mit einer geflochtenen Weidenrute auf den Po schlagen". Der Brauch soll böse Geister vertreiben, Gesundheit und Lebenskraft bringen. Im Gegenzug bekommt der "Peitscher" Süßes oder einen Sliwowitz (und manchmal am Nachmittag als Rache auch einen Eimer Wasser über den Kopf). Im Jahr der Pandemie fällt jedoch alles aus. Und Pavel Horak sagt über Freundin Lenka und seine Söhne Pavel und Jan: "Ich vermisse sie sehr."

Viel übrig ist von Ostern auch im Hause Dahmke nicht. Freundin Stine Oftedal musste am Sonnabend selbst mit ihrem Klub ETO Györ im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League ran und gewann mit 30:19 gegen Buducnost Podgorica. Der Kieler Linksaußen sagte über das Stuttgart-Duell: „Ein typisches Spiel zwischen zwei K.o.-Spielen. Es hat über weite Strecken nicht viel funktioniert. Wir waren in der Abwehr viel zu passiv und zu langsam." Was nun von Ostern übrig bleibe? "Welche Halle meinst du? Training. Montag fahre ich zu meinen Eltern. Eiersuchen? Eher Punkte suchen.“

Eierklopfen bei Domagoj Duvnjak

Auch Kapitän Domagoj Duvnjak bleibt zu Hause mit Ehefrau Lucija und dem kleinen Sime (10 Monate). Nach dem Sieg am Sonnabend zeigte sich der Kroate selbstkritisch: "Am Ende gewinnen wir mit plus Fünf, aber der Unterschied war auf dem Spielfeld nicht zu sehen.“ Er freue sich auf ein Osterfrühstück. Für Ostereiersuche sei Sime natürlich noch zu klein. Aber in Kroatien pflege man eh eher die Tradition des Eierklopfens. Jeder hält ein rohes Ei in der Hand, das wird dann aneinander geklopft. Bleibt das Ei heil, hat man gewonnen. Zerbrechliche Angelegenheit.

Mittwoch Achtelfinal-Rückspiel gegen Szeged

Weniger zerbrechlich soll es am Mittwoch für die Zebras zugehen. Um 18.45 Uhr (Liveticker auf KN-online) empfängt der deutsche Rekordchampion den ungarischen Vizemeister Pick Szeged zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League. Nach dem 33:28 aus dem Hinspiel stehen die Chancen eines Viertelfinaleinzugs für den Titelverteidiger aus Kiel sehr gut. In der Bundesliga geht es dann am nächsten Sonnabend (20.30 Uhr) mit dem Auswärtsspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf weiter.