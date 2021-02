Termin-Puzzle beim THW Kiel: HBL diskutiert mögliche Ligateilung wegen Corona

Kiel/Köln

Mit bislang nur zwölf absolvierten Partien in der Bundesliga ist der THW Kiel die Mannschaft mit den zweitwenigsten Spielen. Nur die MT Melsungen (10), sowohl im November als auch im Dezember in jeweils 14-tägiger Quarantäne, hat derzeit noch weniger Partien absolviert. Mannschaften wie die HSG Wetzlar oder der TVB Stuttgart stehen bei bis zu 16 Partien.

Die Kieler hingegen müssen nun zum zweiten Mal in Quarantäne. Laut Gesundheitsamt bis zum 19. Februar. Dadurch summiert sich die Zahl der noch nicht neu terminierten Nachhol-Liga-Spiele auf vier. In der Champions League fallen drei Duelle in die nun vorgeschriebene Quarantäne-Zeit der Zebras, darunter auch das Nachhol-Spiel gegen Aalborg aus dem Herbst.

Anzeige

Sieben THW-Spiele müssen noch terminiert werden

Mindestens sieben Lücken müssen die Planer also im ohnehin überfüllte Handball-Kalender finden, der durch Olympia (ab 23. Juli) zeitlich nach hinten begrenzt ist. Immer mehr wächst die Einsicht, dass das ein Ding der Unmöglichkeit werden könnte – vor allem, weil niemand weiß, wie viele weitere Fälle in der Liga noch hinzukommen.

Lesen Sie auch: THW-Chef Szilagyi: "Das kam ohne Vorwarnung"

„Allzu viel darf uns nicht mehr passieren. Die neue Virusvariante macht es noch mal komplizierter“, sagt Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga (HBL), der die neue Quarantäne der Zebras als „Hypothek“ bezeichnet.

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mittwoch beraten HBL und Klubs über mögliche Modusänderung

Schon vor dem neuen Corona-Fall beim THW hatte die HBL für die wöchentliche Konferenz mit allen Bundesligisten am Mittwoch das Thema mögliche Modusänderung auf die Tagesordnung gesetzt. „Präferiertes Modell ist nach wie vor, dass wir die Runde so weit spielen, wie es möglich ist“, betont Bohmann, sagt aber auch: „Es gibt verschiedene Verkürzungsmodelle, zum Beispiel die Liga ab einem gewissen Zeitpunkt zu teilen und die obere Hälfte und die untere Hälfte gegeneinander spielen zu lassen.“

Er sei „kein großer Fan“ von einer Modusänderung. „Aber wir müssen zumindest die Alternativen so besprechen, dass wir sie auch tatsächlich umsetzen könnten. Momentan können wir wirklich nur wochenweise denken.“

Ab 19 Spieltagen kann die Saison gewertet werden

Fest steht: Damit die Saison gewertet werden kann, müssen alle Mannschaften die Hälfte der angesetzten Partien absolviert haben. Dazu Bohmann: „Ich bin mir sehr sicher, dass jede Mannschaft ihre 19 Spiele machen wird.“

Besonders schwierig ist die Terminfindung für den THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt, die auch in der Champions League gefordert sind. Hier müssen die Kieler Stand jetzt noch drei Partien nachholen, bei der SG stehen noch ein Nachhol-Duell in der Königsklasse und drei in der Liga aus.

Deadline in der Champions League ist der 4. März

Den größten Rückstand in der Champions League hat Vardar Skopje. Die Nordmazedonier konnten erst sechsmal antreten. Die Europäische Handball-Föderation hat bereits eine Modusänderung verkündet, die zum Einsatz kommt, wenn bis zum 4. März nicht alle Gruppenspiele ausgetragen werden konnten. Der Wettbewerb ginge dann mit allen 16 Teams und einem Achtelfinale im K.o-Modus weiter.

Terminprobleme beim THW Kiel Das THW-Terminproblem im Überblick 21.2.: THW – SC Magdeburg

25.2.: HBC Nantes – THW

3.3.: THW – RK Zagreb

4.-7.3.: THW – Nordhorn-Lingen

8.-14.3.: DHB: Olympia-Quali (3 Spiele)

17./18.3.: HSC Coburg – THW

20./21.3.: THW – HSG Wetzlar

25.-28.3.: Flensburg – THW

31.3./1.4.: CL, Playoff-Hinspiel

1.-4.4.: THW – TVB Stuttgart

7./8.4.: CL, Playoff-Rückspiel

8.-11.4.: Hannover-Burgdorf – THW

18.4.: Balingen – THW

15.-18.4.: THW – Bergischer HC

22.-25.4.: MT Melsungen – THW

26.4.-2.5: DHB: EM-Quali (2 Spiele)

5./6.5.: HC Erlangen – THW

8./9.5.: Füchse Berlin – THW

12./13.5.: CL, Viertelfinal-Hinspiel

13.-16.5.: THW – Balingen-W.

19./20.5.: CL, Viertelfinal-Rückspiel

26./27.5.: SC DHfK Leipzig – THW

29./30.5.: THW – TUSEM Essen

2./3.6.: SC Magdeburg – THW

5./6.6.: DHB-Pokal: Final Four (2 Spiele)

10.-13.6.: GWD Minden – THW

12./13.6.: CL-Final-Four (2 Spiele)

16./17.6.: THW – FA Göppingen

19./20.6.: Ludwigshafen – THW

23./24.6.: THW – TBV Lemgo Lippe

27.6.: RN Löwen – THW

Voraussichtliche Nachholspiele, noch ohne Termin: