Nach Monaten der Umbauarbeiten hat der THW Kiel in den Räumlichkeiten seiner ehemaligen Geschäftsstelle den neuen Anlaufpunkt für seine Fans in Kiel eröffnet. In der "THW-Fanwelt" an der Sparkassen-Arena Kiel können Zebra-Anhänger ab Mittwoch Tickets und Fanartikel kaufen und Trophäen bewundern.