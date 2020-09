Um aus dem Vorbereitungs- in den Wettkampfmodus zu finden, bestreitet Handball-Meister THW Kiel am Sonnabend (16 Uhr) seinen letzten Härtetest vor Saisonbeginn. In Berlin wartet mit den Füchsen sportlich ein echter Gradmesser. Die Reise dient den Kielern auch als Testlauf für Auswärtsfahrten.