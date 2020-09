Der THW Kiel bleibt in seinen Vorbereitungsspielen ungeschlagen. Am Freitag besiegte der deutsche Handball-Meister den Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau im eigenen Trainingszentrum in Altenholz mit 35:27 (17:15). Sorgen machen den Kielern jedoch mehrere verletzte Außenspieler.