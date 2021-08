Veszprém

Lockeres Austrudeln nach den Strapazen des Trainingslagers in Graz? Von wegen! Ein rein freundschaftlicher Handball-Nachmittag mit Spaßfaktor-Garantie? Wer sagt denn so was? Beim Testspiel zwischen den beiden Königsklassen-Giganten Telekom Veszprém und THW Kiel am Sonnabendnachmittag am Balaton ging es ordentlich zur Sache. Am Ende geriet die Partie vor 3200 Zuschauern sogar zur Charakterfrage. Mit einem Siebenmeter nach Ablauf der 60 Minuten besiegelte das Kieler Zebra Niclas Ekberg den 35:34 (18:17)-Erfolg in einem außergewöhnlichen Härtetest.

Veszprém ohne Lauge, Kiel ohne Ehrig

Beide Mannschaften konnten nicht in Bestbesetzung antreten. Während beim THW Kiel der verletzte Rechtsaußen Sven Ehrig zuschauen musste (Kapselanriss im Fuß), mussten die Ungarn vom Balaton noch immer auf ihren Kapitän, Ex-Zebra Rasmus Lauge, verzichten, der nach einem Kreuzbandriss noch nicht wieder vollständig genesen ist. An der Seitenlinie begegneten sich indes zwei (gute) alte Bekannte. Von 2009 bis 2013 hatten sich THW-Cheftrainer Filip Jicha und der neue Veszprém-Coach Momir Ilic beim THW die Position im linken Rückraum geteilt.

Veszprém zeigte zunächst, wer Herr im Hause ist. „Das war eine schöne Intensität, bei den beiden Mannschaften geht es immer zur Sache. Vielleicht waren wir einen Tick überrascht. Wir hatten ja in der Vorbereitung noch kein Spiel auf diesem Niveau“, resümierte THW-Coach Filip Jicha nach der Begegnung. In der lagen seine Spieler zunächst angesichts anfänglicher Abstimmungsschwierigkeiten mit 5:8 (9.) und 7:10 (13.) hinten, drehten die Partie jedoch bis zu einer 11:10-Führung (17.). Besondere Erwähnung fand bei Jicha der Kieler „Comebacker“ Nikola Bilyk, der in Halbzeit eins ins Spiel kam: „Er kam rein und hat sofort ohne Angst gespielt – nach so einer schweren Verletzung. Das hat mich sehr gefreut.“

Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem der THW zur Pause mit 18:17 führte, nach Wiederanpfiff in Harald Reinkind und Sander Sagosen bis zum 27:27 (45.) starke Vollstrecker in seinen Reihen wusste, dann allerdings mit 28:32 ins Hintertreffen geriet (50.). „Wir haben uns dann taktisch schlau zurückgekämpft“, sagte Jicha. „Niklas Landin hat sich gesteigert, als wir ihn gebraucht haben. Die Jungs haben es mit viel Qualität runtergespielt.“ Ein 5:0-Lauf bis zur 58. Minute mündete schließlich in einer 33:32-Führung. Insbesondere Steffen Weinhold zeichnete sich in dieser Phase als Leader aus. Ein Foul an dem Linkshänder beim Stande von 34:34 mit dem Schlusspfiff führte schließlich zum finalen Strafwurf, den Niclas Ekberg nervenstark versenkte.

Telekom Veszprém – THW Kiel 34:35 (17:18) Telekom Veszprém: Corrales (1.-60. Minute; 13/1 Paraden), Cupara (bei einem 7m/0) – Manaskov 1, Yahia 5, Nenadic 2, Maqueda, Nilsson 3, Ligetvari 4, Marguc 4, Strlek 11/5, Lukacs, Blagotinsek 2, Mahé, Z. Ilic, Dörnyei, Lekai 1, Sipos 1. THW Kiel: N. Landin (1.-60. Minute; 13/1 Paraden), Quenstedt (n.e.), Saggau (n.e.) – Ehrig n.e., Duvnjak 3, Sagosen 5, Reinkind 7, M. Landin 4, Weinhold 4, Wiencek 2, Ekberg 5/4, Ciudad n.e., Wäger n.e., Dahmke 1, Zarabec, Horak, Bilyk 1, Pekeler 3. Strafminuten: Veszprem 10 (2x Blagotinsek, Sipos, Ligetvari, Strlek), THW 6 (2x Wiencek, Sagosen) – Siebenmeter: Veszprem 7/5 (Landin pariert Strlek und Mahé), THW 6/4 (Ekberg scheitert an Corrales, Ekberg an den Pfosten) – Zuschauer: 3200 in der Veszprém Arena in Veszprém.

„Das war ein Champions-League-Spiel auf hohem Niveau“, lautete dann auch das Fazit von THW-Spielmacher Miha Zarabec. „Das haben wir gebraucht, das war für uns ganz wichtig. Hier zeigst du, was du in der Vorbereitung gemacht hast.“

Am Sonntag geht es für den THW-Tross via Wien und Hamburg zurück nach Kiel. Am kommenden Sonnabend wird die Saison mit dem Supercup in Düsseldorf dann so richtig eingeläutet. Gegner der Kieler ist dort Pokalsieger TBV Lemgo Lippe.