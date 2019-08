Ystad

Nach der Fährpassage von Puttgarden nach Rødby und der Einreise nach Schweden über die imposante Öresundbrücke checkten die Kieler Handballer in Ystad im altehrwürdigen „Hotell Continental“ ein. Im ältesten Hotel Schwedens (von 1829) genießt auch Kommissar Wallander bei besonderen Anlässen (und ausufernden Weihnachtsfeiern) gern sein Abendessen. Das gab’s für die Zebras allerdings nach 60 Minuten auf dem Feld an Ort und Stelle in der schmucken Ystad Arena.

Elf Tore von Linkshänder Harald Reinkind

Besonders verdient hatte sich die Stärkung der Norweger Harald Reinkind, der mit elf Treffern zum besten Kieler Torschützen avancierte, während der am Fuß angeschlagene Linkshänder-Kollege Steffen Weinhold 60 Minuten lang geschont wurde. Rechtsaußen Niclas Ekberg trug sich bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte fünfmal in die Torschützenliste ein. Im Tor zeigten Dario Quenstedt mit 8 Paraden vor und Niklas Landin (12) nach der Halbzeitpause eine gute Leistung. Auf Seiten der Gastgeber traf der erst 18-jährige Ludvig Hallbäck zehnmal.

Lesen Sie mehr zum THW Kiel hier.