Der DHB-Pokal und der THW Kiel – das ist nicht nur die Erfolgsgeschichte von bislang elf Pokal-Siegen der Zebras. Das Final-Wochenende tragen sich die Kieler Fans auch deshalb traditionell im Kalender ein, weil der Weg zu diesem Handball- und Fan-Fest in die Hansestadt so schön kurz ist. Dieses Jahr haben die Kieler das letzte Mal Gelegenheit, in der Barclays-Arena mit minimalem Reiseaufwand für Heimspiel-Atmosphäre für den THW Kiel zu sorgen. In der kommenden Saison zieht das Final Four nach Köln um. Etwas Abschiedsschmerz wird am Wochenende also aufkommen. Dennoch verspricht die Pokal-Endrunde, ein erstes Highlight in der heißen Phase der Saison zu werden. Alle wichtigen Infos für Fans in der Halle oder vor den heimischen TV-Bildschirmen auf einen Blick.

Die Teilnehmer

Der THW Kiel ist nicht nur mit elf Titeln Rekord-Pokalsieger. Die Zebras sind auch zum 18. Mal bei der Pokal-Endrunde dabei – und damit unübertroffen in Sachen Final-Four-Erfahrung. Wenn Titel zu vergeben sind, gehört der THW immer zu den Favoriten.

In dieser Saison gilt das aber auch für den SC Magdeburg. In der Liga schon als designierter Meister gesehen, spielt das Tempo-Team von Trainer Bennet Wiegert wie beflügelt auf. Die Triumphe im EHF-Cup der Vorsaison sowie im Finale der Vereins-WM gegen den großen FC Barcelona im vergangenen Herbst haben die Magdeburger Titel-Luft schnuppern lassen.

Dass niemand den TBV Lemgo Lippe unterschätzen sollte – dafür haben die Lipperländer mit ihrem sensationellen Comeback im Halbfinale gegen den THW Kiel bei der vergangenen Final-Four-Auflage gesorgt. Nach einem 11:18-Pausenrückstand drehte die Mannschaft von Trainer Florian Kehrmann die Partie in einen 29:28-Sieg und bezwang einen Tag später im Finale die MT Melsungen. Für Lemgo war es der erste Pokalsieg seit 19 Jahren. Geht es nach Top-Goalgetter Bjarki Mar Elisson und Co., lässt der nächste nur noch bis Sonntag auf sich warten. Vorher steht jedoch die Halbfinal-Revanche gegen den THW Kiel auf dem Programm...

Zum ersten Mal in der Vereinshistorie ist der HC Erlangen bei einer Pokal-Endrunde dabei. Die Franken, bei denen mit Trainer Raul Alonso und Kreisläufer Sebastian Firnhaber zwei Ex-Kieler dabei sind, gelten in der Runde der letzten Vier als Underdog. Aber die sind, das lehrt die Historie, im Pokal ja immer besonders gefährlich...

Anwurfzeiten und TV-Übertragungen

Der THW Kiel und der TBV Lemgo Lippe bestreiten am Sonnabend das erste der beiden Halbfinals um 13.30 Uhr. Diese Partie wird ausschließlich von Sky übertragen, während das zweite Semifinale zwischen dem SC Magdeburg und dem HC Erlangen (Anwurf 16.10 Uhr) zusätzlich auch bei der ARD zu sehen ist. Pay-TV-Sender Sky stellt online aber auch einen kostenfreien Livestream vom THW-Halbfinale zur Verfügung.

Das Finale, das um 13.25 Uhr angepfiffen wird, läuft im ARD-Hauptprogramm und bei Sky im Bezahl-Bereich.

Restkarten für Kurzentschlossene

Die vier Fankurven machen das Final Four zu einem besonders stimmungsvollen Spektakel. Erstmals seit Pandemiebeginn dürfen sie dieses Jahr wieder voll besetzt sein. Zunächst meldete die veranstaltende Handball-Bundesliga ausverkauft. Doch kurzfristig gab sie dann doch noch ein freigewordenes Kontingent an Restkarten in den Verkauf. So gibt es hier für Kurzentschlossene noch Karten in allen Kategorien – vor allem im Erlanger und Lemgoer Block. Es werden ausschließlich personalisierte Kombi-Tickets für beide Tage verkauft.

Die Corona-Regeln

Die Hamburgische Bürgerschaft hat eine noch bis zum 30. April gültige FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen beschlossen, die auch für das Final Four gilt. Zudem hält die Handball-Bundesliga an ihrem erprobten 2G-Modell fest. Heißt für Fans: Eintritt am Wochenende nur mit FFP2-Maske sowie mit Geimpften- oder Genesenen-Status. Das gilt nicht für Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre können gemäß Hygieneleitfaden der HBL auch mit einem negativen Test in die Arena.

Besondere Pokal-Regeln

Anders als in der Handball-Bundesliga setzt die HBL bei der Pokal-Endrunde auf den Videobeweis, auf den die Schiedsrichter auf eigenen Wunsch in bestimmten Situationen zurückgreifen können. Team-Timeouts können die Trainer per Buzzer nehmen. Ist ein Spiel nach 60 Minuten nicht entschieden, folgt eine Verlängerung von 2x5 Minuten, anschließend gegebenenfalls ein Siebenmeterwerfen.

Der Pokal

Sein ideeller Wert ist für die Sieger unbezahlbar, der Materialwert des 3,5 Kilogramm schweren und 49 Zentimeter hohen DHB-Pokals liegt bei 20 000 Euro.