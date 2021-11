Kiel

Während Handball-Meister THW Kiel die Nationalmannschaftspause nutzt, um sich sportlich wieder zu sortieren, hat auch der Terminplan der Zebras bis zum Jahresende Form angenommen und ist nun lückenlos terminiert. Noch ganze acht Heimspiele stehen ihnen in Liga und Champions League ins Haus. Ab Donnerstag gibt es Tickets auch wieder in der THW-Fanwelt am Ziegelteich zu kaufen.

Das Handballjahr 2021 endet für die Zebras mit den „Weihnachts-Heimspielen“ gegen den TVB Stuttgart (22. Dezember, 19.05 Uhr) und den TBV Lemgo Lippe (26. Dezember, 20 Uhr). Die finalen Terminierungen ergaben aber auch eine Anwurfzeiten-Änderung: Die Liga erklärte das Heimspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf am Sonntag, 14. November, zum Top-Spiel, so dass sie nun bereits um 14 Uhr und nicht wie zuvor geplant um 16 Uhr startet. Tickets behalten aber ihre Gültigkeit.

Tickets für alle Partien im freien Verkauf

Für alle THW-Partien bis Jahresende gibt es nun Karten im freien Verkauf an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter www.thw-tickets.de und ab Montag nach kurzer Pause auch wieder in der THW-Fanwelt am Ziegelteich direkt an der Wunderino-Arena.

Alle THW-Spiele bis Jahresende im Überblick

Do., 11. November, 19.05 Uhr: THW Kiel – Bergischer HC (Bundesliga)

So., 14. November, 14 Uhr: THW Kiel – TSV Hannover-Burgdorf (Bundesliga)

Do., 18. November, 18.45 Uhr: THW Kiel – Aalborg Håndbold (Champions League)

So., 21. November, 16 Uhr: Frisch Auf Göppingen – THW Kiel (Bundesliga)

Mi., 24. November, 18.45 Uhr: Aalborg Håndbold – THW Kiel (Champions League)

So., 28. November, 16 Uhr: THW Kiel – SC DHfK Leipzig (Bundesliga)

Do., 2. Dezember, 20.45 Uhr: THW Kiel – Vardar Skopje (Champions League)

So., 5. Dezember, 13.40 Uhr: HSV Hamburg – THW Kiel (Bundesliga)

Do., 9. Dezember, 18.45 Uhr: Pick Szeged – THW Kiel (Champions League)

So., 12. Dezember, 14 Uhr: THW Kiel – Rhein-Neckar Löwen (Bundesliga)

Mi., 15. Dezember, 19 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf – THW Kiel (DHB-Pokal)

So., 19. Dezember, 16 Uhr: HSG Wetzlar – THW Kiel (Bundesliga)

Mi., 22. Dezember, 19.05 Uhr: THW Kiel – TVB Stuttgart (Bundesliga)

So., 26. Dezember, 20 Uhr: THW Kiel – TBV Lemgo-Lippe (Bundesliga)

