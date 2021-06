Kiel/Flensburg

Im Mai 2002 holten Mattias Andersson und Henning Fritz mit dem THW Kiel durch einen 26:24-Sieg bei der SG Flensburg-Handewitt ihre erste deutsche Meisterschaft. Dass sie beide fast 20 Jahre später wieder ins Titelrennen der Handball-Bundesliga eingreifen würden, hätte sich das Kieler Torhüter-Duo von damals nicht träumen lassen.

Champions-League-Siege, Pokal-Triumphe, Europameister-Titel, deutsche Meisterschaften – wie sich Erfolg anfühlt, wissen Henning Fritz (46) und Mattias Andersson (43) nur zu gut. Fritz darf sich zudem noch Weltmeister und Welthandballer nennen. Und Erfolg macht süchtig.

Fritz-Comeback neun Jahre nach Karriereende

Neun Jahre nach dem Ende seiner Karriere stimmte er einem Comeback zu, als bei der SG Flensburg-Handewitt Torwart Benjamin Buric mit einem Muskelteilriss ausfiel. „Die Möglichkeit, innerhalb eines Monats die Chance auf einen Titel zu haben und dazu vielleicht etwas beitragen zu können, war mit entscheidend“, sagt der gebürtige Magdeburger, der zudem der Schwager von SG-Trainer Maik Machulla ist (Henning Fritz‘ Frau und Maik Machullas Partnerin sind Schwestern).

Bislang kam er nur dreimal für Siebenmeter aufs Feld, betont zudem „nur der absolute Notfall-Helfer“ für Torbjörn Bergerud zu sein.

Andersson musste 40 Minuten gegen den Ex-Klub ran

So sah es auch Mattias Andersson, als er beim THW Kiel im Oktober und im März zwei Jahre nach seinem eigentlichen Karriereende vom Torwarttrainer zum Aushilfs-Keeper hinter Dario Quenstedt wurde. Ein Job, der in 40 Minuten Dauereinsatz gipfelte – ausgerechnet in Flensburg, bei dem Klub, bei dem er in sieben Jahren zur Ikone geworden war.

Mit Vereins-Romantik oder Nordrivalen-Rhetorik braucht man beiden nicht kommen. Das liegt auch an ihren bewegten Karrieren, die sich zuerst in Kiel kreuzten.

Vom harmonischsten Kieler Keeper-Duo zu Rivalen

Von 2001 bis 2007 bildeten sie dort laut Trainer Noka Serdarusic, damals immerhin schon acht Jahre im Amt, „das bisher harmonischste Torhüter-Duo meiner THW-Zeit“. Der deutsche und der schwedische Nationalspieler teilten sich die Einsatzzeiten, feierten vier Kieler Meisterschaften zusammen.

Einer hatte fast immer einen starken Tag. „Wir haben einfach von der ersten Minute an auf dem Feld und privat harmoniert“, beschreibt es Andersson. Diese Harmonie währte, bis der Klub mit Thierry Omeyer gleichermaßen einen Erfolgsgaranten wie Platzhirsch verpflichtete.

Zuerst ging Fritz. Als frisch gebackener WM-Held, dem zuvor im Verein nach Rückenproblemen und einem chronischen Erschöpfungssyndrom der Rückhalt fehlte. Er wechselte zu den Rhein-Neckar Löwen. Ein Jahr später zog es Andersson zum TV Großwallstadt, später weiter zur SG Flensburg-Handewitt.

Prägende Zeit beim THW Kiel

Doch die gemeinsame Kieler Zeit, mit Mitspielern wie Magnus Wislander, Stefan Lövgren oder Nikola Karabatic, bezeichnen beide als prägendste ihrer Karrieren. „Ich habe in Kiel alle Facetten des Spitzensports kennenlernen dürfen“, sagt Fritz, der Serdarusic als „einen meiner besten Trainer“ bezeichnet. „Dem Erfolg alles unterzuordnen, das habe ich bei ihm gelernt. Und die Kehrseite habe ich in dem Moment, wo es sportlich nicht mehr so lief, auch kennengelernt. Aber so ist das im Profisport.“

Am Ende zählen Leistung und Titel. Auch in dieser denkwürdigen Spielzeit. „Auch wenn ich inzwischen wieder in meiner Position als Trainer bin, ändert das nichts am Willen, den Titel zu holen“, betont Andersson. Fritz sagt: „Ich bin zwar nur einen Bruchteil der Saison dabei. Aber ich fiebere überall mit. Es begeistert mich, wie hier drei oder vier Rückraumspieler das ganze Spiel gestalten und volle Pulle gehen“, sagt er. „Damit identifiziere ich mich.“

Fritz hat die Schale für Flensburg schon fast abgeschrieben

Vor den letzten beiden Spieltagen sieht es allerdings so aus, als würde Andersson mit dem THW Kiel seinen siebten Meistertitel holen und nicht Fritz mit der SG seinen sechsten. Der Schwede tritt auf die Bremse: „Wir denken immer nur ans nächste Spiel. Alles andere ist fahrlässig, das haben wir in der letzten Zeit gemerkt.“

Fritz hat die Schale schon beinahe abgeschrieben. „Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering“, sagt er. „Ich denke, dass es jetzt am Ende die Verletzungssituation mit entscheidend war. Der THW hat im Rückraum noch ein, zwei Wechseloptionen mehr. Das sind die Kleinigkeiten, die vielleicht den Unterschied ausmachen. Dennoch werden wir unsere Hausaufgaben machen und den Druck weiter hochhalten. Noch sind es zwei Spiele.“

Andersson: "Freundschaft wichtiger als Titel"

Dass es am Ende der überlangen Corona-Saison womöglich nur an einem Punkt und wenigen Toren hängt, bezeichnet er als „bitter“. „Aber wenn der THW gewinnen sollte, hat er es auch verdient. So ist der Sport.“

Für die beiden Keeper ist der Sport aber doch noch ein bisschen mehr als Titel. „Wir werden sicherlich irgendwann auf diese Saison anstoßen und alles ausführlich besprechen – egal, wie es ausgeht“, sagt Andersson. Denn eines ist sicher: Diese Torhüter-Freundschaft wird auch den aktuellen Titelkampf überdauern. „Das ist, was bleibt. Und das ist wichtiger als Titel.“