Porto

Am Freitag gab Quintanas Klub FC Porto den Tod des Keepers bekannt.

Bei der WM für Portugal im Einsatz

Bei der WM im Januar hatte der 2,01 Meter große und 2014 in Portugal eingebürgerte Quintana im Tor der Portugiesen gestanden. Beim Final Four um den EHF-Cup 2019 in Kiel wurde er mit dem FC Porto Dritter. Noch am Sonntag war Quintana mit dem Tabellenführer in der heimischen Liga bei Aguas Santas im Einsatz und hatte mit 34:26 gewonnen.

Trauer beim FC Porto

„Die Nachricht, die wir niemals mitteilen wollten: Unser lieber Alfredo Quintana hat uns heute verlassen“, teilte der FC Porto auf Twitter mit. „Du wirst für immer als einer von uns in Erinnerung bleiben. Ein wahrer Drache. Ruhe in Frieden, ewiger Quintana!“

Aus der ganzen Handballwelt gab es Beileidsbekundungen. "Wir sind tief geschockt und sprechen der Familie von Alfredo Quintana, seinen Teamkollegen und allen, die mit ihm verbunden waren, unser tief empfundenes Mitgefühl aus", twitterte beispielsweise der THW Kiel.