Das EM-Finale ist noch keine Woche her, da stehen viele Bundesliga-Handballer schon vor dem nächsten Endspiel. Zum Liga-Start am Wochenende trifft der Erste auf den Zweiten und der Dritte auf den Vierten. Spitzenreiter THW Kiel hält den Hammer-Einstieg am Sonnabend in Hannover sogar für hilfreich.