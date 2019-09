Kiel

Sechs Spiele in zehn Tagen – das Programm der Handballer des THW Kiel zum Saisonauftakt hatte es in sich. Am Dienstagabend ließ sich die Müdigkeit der Zebras in Zahlen messen. Beim mühsamen 30:27-Sieg über die Eulen Ludwigshafen am Dienstag liefen die Spieler insgesamt knapp zwei Kilometer weniger als im erst...