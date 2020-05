THW-Profis bleiben auf sich gestellt

Kiel

Begleitet von Bildern von Spielern mit Mundschutz und großem Abstand zwischen den Profis nahmen die Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen und SC DHfK Leipzig Anfang der Woche das gemeinsame Training wieder auf. Beim THW Kiel indes ist daran nicht zu denken. Der Grund: Wie viele Bundesliga-Handballer und andere Arbeitnehmer sind die Zebras in der Corona-Krise auf „Kurzarbeit Null“ gesetzt. Das heißt, sie dürfen derzeit gar nicht für ihren Verein arbeiten. Damit fallen auch jegliches gemeinsames Training oder vorgegebene Trainingspläne flach – anders als bei den Löwen und in Leipzig, wo die Spieler zu einem geringeren Prozentsatz in Kurzarbeit sind.

„Wenn es nach meinen Wünschen ginge, würde ich die Jungs im Mai für zweieinhalb Wochen zusammenholen und sehen, was wir nach den Regeln dann machen können“, sagt Trainer Filip Jicha. „Aber in dieser Zeit muss man neben den sportlichen auch die wirtschaftlichen Aspekte im Blick haben.“

Neben dem deutlichen Gehaltsverzicht der Profis ist das Kurzarbeitergeld, das der Verein sich von der Bundesagentur für Arbeit erstatten lassen kann, ein weiteres Mittel, um die Corona-Krise trotz wirtschaftlichen Einbußen überstehen zu können. Während die elf MitarbeiterInnen auf der Geschäftsstelle nur zu einem geringen Prozentsatz in Kurzarbeit sind, um den organisatorischen Aufwand rund um die Corona-Krise – wie zum Beispiel Ticketrückerstattungen – zu stemmen, herrscht für die 15 Profis und ihre Trainer und Betreuer im sportlichen Bereich Flaute.

Spieler erwartet eine "NBA-Vorbereitung"

So kann Jicha seinen Spielern, die sich in ihre Heimatländer in ganz Europa verstreut haben, derzeit nur Empfehlungen aussprechen. „Die Jungs sind jetzt auf sich gestellt und gefragt, das Beste daraus zu machen“, sagt der Tscheche, der derzeit ebenfalls nicht arbeitet, aber in seiner Freizeit dennoch Szenarien für den Wiedereinstieg entwirft – wann immer und wie der stattfinden soll.

„Auch für uns Trainer ist die Ungewissheit nicht leicht“, sagt er, will die Situation aber „nicht als Krise, sondern als Herausforderung“ betrachten. So ist er angesichts der für Handball-Verhältnisse ungewohnt langen Pause bis mindestens Anfang September mit seinem guten Freund Tomas Satoransky nicht nur privat in Kontakt. Der Tscheche spielt in der NBA für die Chicago Bulls, lebt in einem Rhythmus, in dem zwischen dem Finale und dem ersten Spieltag der nächsten Saison vier Monate liegen und die Spieler sich in der Offseason zum größten Teil eigenverantwortlich – wenn auch meist mit Unterstützung persönlicher Coaches – in Form bringen.

„In der NBA ist jeder Spieler ein Trainer“, sagt Jicha. "Im Handball ist es nicht so weit verbreitet, dass die Spieler sich selbst Gedanken machen, wie sie sich zum Beispiel in Sachen Schnelligkeit oder Kraft verbessern können. Da können wir uns jetzt einiges abschauen. Meine Spieler müssen quasi eine NBA-Vorbereitung für sich selbst machen.“

Saisonstart könnte sich bis Oktober verschieben

Unklar ist nach wie vor, auf welchen Zeitpunkt diese Vorbereitung hinlaufen soll. Wunschtermin der Handball-Bundesliga für den Liga-Start ist der Zeitraum zwischen dem 3. und 6. September. Da aber unklar ist, in welchem Umfang Veranstaltungen zu diese Zeitpunkt erlaubt sein werden, ist dieser Termin jedoch alles andere als in Stein gemeißelt.

Andreas Wäschenbach, Chef-Terminplaner bei der Handball-Bundesliga (HBL), sagt: „Darüber hinaus gibt es natürlich auch Modelle, die vorsehen, unter Umständen zu einem späteren Zeitpunkt zu beginnen, beispielsweise im Oktober.“

Wie viele Geisterspiele kann sich der Handball leisten?

Auch mit dem unliebsamen Thema Geisterspiele, wie sie im Fußball stattfinden werden, beschäftigen sich die Handball-Klubs derzeit. Zwar sollen sie um fast jeden Preis vermieden werden, weil die Vereine - anders als im Fußball - vor allem von den Spieltags-Einnahmen leben. Dennoch eruieren Klubs und Liga gerade gemeinsam, wie viele Geisterspiele die Vereine finanziell stemmen könnten.

Von den Ideen und Überlegungen rund um Einteilung der Liga in Gruppen, intelligente Doppelspieltage in geografischer Nähe, Spielzeitverkürzung oder Turnierform ist laut Wäschenbach, der in der Arbeitsgruppe zu diesem Thema sitzt, ist noch keine endgültig vom Tisch. Zunächst sollen sie auf ihre wirtschaftliche Machbarkeit geprüft werden, dann wollen Liga und Klubvertreter Spielplanmodelle entwickeln und entscheiden, welches unter welchen Voraussetzungen greifen soll.

Jicha vertieft sich in Statistik

Viele Fragezeichen stehen also noch über der Zukunft im Handball – deshalb nutzt Filip Jicha die Zeit unter anderem, um sich mit etwas Handfestem zu beschäftigen: Zahlen zu Wurfquoten, technischen Fehlern und Co. „Ich arbeite an meiner statistischen Vorlage. Damit bin ich noch zwei Wochen beschäftigt, bis es alles nach meinen Vorstellungen ist“, sagt der 38-Jährige. „Ansonsten will ich die Zeit nutzen, ein paar Dinge in meinem Kopf sacken zu lassen und mich weiterzubilden.“

