Kiel

„Pause? Welche Pause? Mir kommt es vor, als wären wir gar nicht weg gewesen“, sagt Niklas Landin. Am Donnerstag absolvierte der Däne, dessen zweieinhalb Monate seit dem Meistertitel mit dem THW Kiel aus Olympia-Vorbereitung, dem Gewinn der Silbermedaille in Tokio („Auch darauf bin ich stolz“) und sieben Tagen Kurz-„Urlaub“ in Kiel bestanden, gemeinsam mit den anderen Tokio-Fahrern des Handballmeisters den obligatorischen Laktattest.

Die Zebras fahren in dieser Saisonvorbereitung zweigleisig: Während die Spieler, die schon am 1. August mit dem gemeinsamen Training begannen, die Fitness-Grundlagen bereits erarbeitet haben, starten nun auch die sieben Olympia-Fahrer mit genau dieser Baustelle. „Den Ball hatten wir ja den ganzen Sommer in der Hand. Von daher ist es wohl auch besser so – auch wenn ich in einer Woche bestimmt schon wieder was anderes sage“, sagt Hendrik Pekeler lachend.

Verständnis für Nationalmannschafts-Entscheidung

Der Kreisläufer kündigte nach dem Viertelfinal-Aus mit Deutschland eine „längere Pause“ von der Nationalmannschaft an, um mehr Zeit für die Familie zu haben. Konkreter will der 29-Jährige nicht werden. „Mehr möchte ich dazu nicht sagen.“

THW-Linkshänder Steffen Weinhold beendete seine DHB-Karriere komplett. Der 35-Jährige nannte ebenfalls die Familie als Grund. Bei ihren Kieler Teamkollegen stoßen beide mit ihrer Entscheidung auf Verständnis. „Ich habe ja auch zwei Kinder und eine Frau, die arbeitet“, sagt Landin. „Da sehe ich auch, wie hart es für sie ist, sich einen Monat alleine um die Kinder zu kümmern, wenn ich unterwegs bin.“ Und auch wenn er selbst einen Nationalmannschafts-Rücktritt nicht ernsthaft erwägt, sagt er: „Ab und zu ist das natürlich im Kopf.“

Titelhunger sorgt für Motivation

In den Knochen steckte den Tokio-Rückkehrern in den Tagen nach ihrer Ankunft auch der Jetlag. Ausreichend erholt fühlt sich Pekeler nicht wirklich. „Ein Event jagt das nächste“, sagt er, der Tokio als „interessante Erfahrung“ abgeheftet hat. „Corona stand über allem, und wir hätten uns mehr erhofft. Das Halbfinale wäre ein Riesenerfolg gewesen“, sagt er. Doch im Viertelfinale gegen Ägypten war Schluss. „Da fehlten uns leider die Kräfte.“

Woher er die Motivation für die Vorbereitungs-Schinderei nimmt? „Auch wenn es aktuell sehr weit weg ist, wollen wir gerne wieder einen oder zwei Titel holen. Allerdings wissen wir auch, was nötig ist, um darum mitspielen zu können.“

Reinkind: „Lust, wieder um Titel zu spielen“

Dafür trägt der Trainerstab um Filip Jicha Sorge. „Schon nach der ersten Einheit war ich wieder kaputt“, sagt Niklas Landin. Den Humor hat er trotzdem nicht verloren. „Es ist ja auch schön, das zu spüren. Wir machen jetzt einfach mit dem weiter, was wir letzte Saison angefangen haben.“ Den Feinschliff wollen sich die Zebras ab Freitag im einwöchigen Trainingslager im österreichischen Graz mit anschließendem Testspiel beim Champions-League-Konkurrenten Telekom Veszprém in Ungarn holen.

Auch bei Harald Reinkind, der mit Norwegen im Viertelfinale von Tokio gegen Landin und seine Dänen ausschied, meldet sich bereits wieder der Titelhunger. „Wir haben eine richtig gute Mannschaft, keine Neuzugänge – nur Niko (Nikola Bilyk nach seinem Kreuzbandriss, d. Red.) kommt wieder zurück. Und wir haben Lust, wieder um Titel zu spielen. Ich habe ein gutes Gefühl.“