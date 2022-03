Kiel

Am Montagabend hatte die Europäische Handballföderation die Suspendierung aller in ihren Wettbewerben startenden Mannschaften aus Russland und Belarus beschlossen. Mit der Folge, dass das letzte Champions-League-Heimspiel des THW Kiel in der Gruppenphase gegen Meshkov Brest aus Belarus nicht stattfinden wird.

Die Tickets für die ursprünglich am 10. März angesetzte Partie sollen Fans nun für das nächste Königsklassen-Heimspiel der Zebras nutzen können. Das teilte der Klub am Dienstag mit. Karteninhaber müssen demnach nichts unternehmen, sondern können beim Einlass für das Heimspiel in der nächsten Champions-League-Runde die Karte für die Partie gegen Brest vorzeigen. Termin und Gegner stehen allerdings noch nicht fest.

Szilagyi: „Begrüßen Entscheidung der EHF“

Auch wenn noch nicht klar ist, wie die bisher absolvierten Partien gegen Brest (Der THW Kiel gewann sein Hinspiel dort mit 33:30) gewertet werden, haben die Zebras eine klare Haltung zur Entscheidung des Dachverbandes. THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi sagte: „Wir haben in den vergangenen Tagen viele offene und intensive Gespräche mit der Verantwortlichen der EHF geführt. Wir begrüßen ausdrücklich die Entscheidung der EHF, die deutlich macht, dass der Handball für Frieden, Freiheit und Toleranz einsteht. Wir als THW Kiel haben uns von Beginn an klar positioniert und verurteilen den Angriff Russlands auf die Ukraine aufs Schärfste.“

Auch THW-Rückraumspieler Nikola Bilyk, der ukrainische Wurzeln hat, hatte sich im Gespräch mit KN-online bereits gegen eine Austragung der Begegnung mit Brest ausgesprochen.

Nun muss die EHF entscheiden, ob alle bisherigen Partien von Meshkov Brest in der Champions League aus der Wertung genommen werden oder die beiden ausstehenden Spiele des belarussischen Meisters mit 10:0 Toren und 2:0 Punkten für den jeweiligen Gegner gewertet werden.

Beide Varianten hätten nicht allzu große Auswirkungen auf die Tabelle in der Gruppe A, da Brest als Tabellenschlusslicht nur selten punkten konnte. Werden die bisherigen Partien aus der Wertung genommen, könnte der THW Kiel mit einem Sieg in seinem nunmehr letzten Gruppenspiel bei HC Zagreb am Donnerstag (20.45 Uhr) bereits vorzeitig Platz zwei in der Gruppe und damit das direkte Ticket ins Viertelfinale sichern.