Alle Nachholspiele sind absolviert, am vierten Advent startet der THW Kiel in die Rückrunde der Handball-Bundesliga. Und die beginnt am Sonntag (16 Uhr, Liveticker auf KN-online) denkbar unangenehm. Schlechte Erinnerungen an die HSG Wetzlar, die in der Sparkassen-Arena gastiert, gibt es zur Genüge.