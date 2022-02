Während die Bundesregierung Nord Stream 2 auf Eis gelegt hat, ist der Name der umstrittenen Pipeline im Sport noch omnipräsent. Auch in Kiel, wo die Gazprom-Tochter als Partner der Handball-Champions-League unter anderem auf den LED-Banden der Wunderino-Arena erstrahlte. Die Europäische Handballföderation will „zukünftige Schritte bewerten“.