Am 2. Juni 2012 verfolgten 10285 Handball-Fans in der Sparkassen-Arena, wie der THW Kiel seine 68:0-Punkte-Saison perfekt machte. Nun will der Klub versuchen, genauso viele Tickets für eine erneute Ausstrahlung der damaligen der Partie gegen den VfL Gummersbach auf Youtube zu verkaufen.