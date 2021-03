Flensburg

Gleich im ersten Angriff der zweiten Halbzeit blieb Hendrik Pekeler vom THW Kiel am Kreis liegen, hielt sich das Sprunggelenk des linken Fußes und humpelte vom Feld. Nach einer erste Untersuchung durch Physiotherapeut Stephan Lienau kehrte der Nationalspieler zwar phasenweise im Angriff zurück, biss aber offenbar nur auf die Zähne, weil die Zebras alles versuchen mussten, um den Rückstand noch in einen Sieg zu drehen.

Das gelang ihnen am Sonnabend gegen die bissigeren Flensburger nicht. Dafür musste eine Viertelstunde vor Schluss mit Pavel Horak auch der Pekeler-Vertreter in der Kieler Deckung vom Feld. Auch er wurde am Sprunggelenk behandelt.

Nach der Niederlage, durch die die SG in der Tabelle an Meister THW Kiel wieder vorbei zog und nun einen Punkt mehr auf dem Konto hat, sagte THW-Trainer Filip Jicha: „Ich habe gerade mit unserem Arzt gesprochen. Beide werden uns am Mittwoch nicht zur Verfügung stehen.“

Mittwoch muss der THW wieder in der Spur sein

Dann tritt der THW Kiel im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League im ungarischen Szeged an. „Dort wollen wir uns besser präsentieren“ sagte Jicha, dem drei Tage bleiben, um seine Mannschaft, die in Flensburg deutlich unter ihren Möglichkeiten blieb, wieder in die Spur zu bringen.

„Flensburg hat heute verdient gewonnen“, sagte THW-Co-Kapitän Patrick Wiencek nach der zweiten Saisonniederlage der Kieler in der Liga. „Bei uns lief heute nicht viel. Wir habe in der zweiten Hälfte immer probiert und probiert, aber Flensburg hat immer wieder vorgelegt. Es gibt manchmal so Tage, an denen es nicht läuft. Flensburg war einfach effektiver. Das war kein typisches Spiel für uns.“

Die Verletzungen wollte Wiencek nicht als Ausrede bemühen. „Flensburg hat auch quasi mit sieben Spielern durchgespielt. Wir müssen das jetzt abhake und weitermachen.“