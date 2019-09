Kiel

Mit drei angeschlagenen Akteuren war der THW Kiel von seiner fünftägigen Reise zum Bergischen HC (34:29) und an den Balaton (37:31 bei Telekom Veszprém) zurückgekehrt. Am Montagmorgen unterzogen sich alle drei intensiven Untersuchungen der medizinischen Abteilung des Rekordmeisters.

Weinhold fällt mindestens für zwei Monate aus

Die ergaben im Fall von Steffen Weinhold einen Anriss der Plantarfaszie an der linken Fußsohle, was einen mindestens zweimonatigen Ausfall des Nationalspielers bedeutet. "Sportlich ist unsere Reise großartig verlaufen, aber wir mussten auch der enormen Belastung Tribut zollen. Die Verletzung von Steffen ist bitter für ihn und trifft uns in einer sehr intensiven Phase der Saison hart.", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi am Montag.

Auch Lukas Nilsson fehlt am Mittwoch

Damit wird der 33-Jährige am Mittwoch im Champions-League-Heimspiel gegen den weißrussischen Vertreter HC Meshkov Brest ebenso fehlen wie auch Rückraumspieler Lukas Nilsson. Der Schwede hat von einem Sturz in Wuppertal am Donnerstag eine Einblutung und Schulterprellung auf der rechten Seite davongetragen, könnte frühestens in der kommenden Woche im Pokalspiel bei der HSG Wetzlar (2. Oktober, 20 Uhr) wieder einsatzfähig sein. Weniger schlimm ist indes die Verletzung von Kreisläufer Patrick Wiencek, der auch mit einer Prellung des rechten großen Zehs am Mittwoch wird spielen können.

