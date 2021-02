Kiel

Niclas Ekberg ist neben Co-Kapitän Patrick Wiencek der dienstälteste Spieler beim THW Kiel, spielte bei den Zebras auch Seite an Seite mit dem heutigen Trainer Filip Jicha.

Der sagt über den Linkshänder: „Niclas gehört einfach zum THW Kiel. Er ist ein absoluter Vorzeige-Profi, hat hunderte Spiele hinter sich, ist unglaublich erfahren und stabil. Wenn man ihn bringt, zahlt er dieses Vertrauen immer mit guter Leistung zurück.“

Szliagyi: "Absolute Identifikationsfigur"

Der 32-jährige Ekberg war Torschützenkönig in der vergangenen Champions-League-Saison, die der THW Kiel mit dem vierten Gewinn der begehrtesten Trophäe im Vereinshandball beschloss. Doch für THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi zählen nicht nur die Tore des "Weltklasse-Rechtsaußen". Er bezeichnet den Stamm-Siebemeterschützen der Kieler zudem als "eine absolute Identifikationsfigur, die eine große Qualität mitbringt – auf und neben dem Platz. Deshalb ist er so wichtig für unsere Mannschaft.“

Ekberg selbst bezeichnet Kiel nach inzwischen fast neun Jahren in der Landeshauptstadt als zweite Heimat. „Jetzt habe ich ein paar Jahre hinter mir, und ich freue mich – hoffentlich – auf ein paar weitere. Jetzt bin ich erst einmal stolz, mein zehntes Jahr in Kiel für diesen großartigen Klub bestreiten zu dürfen. Und ich freue mich riesig auf den Moment, wenn wir wieder die Unterstützung unserer Fans in der Halle spüren können.“

Ekbergs beeindruckende Titelsammlung mit dem THW Kiel

Niclas Ekberg kam 2012 nach der Insolvenz des dänischen Meisters AG Kopenhagen zum THW Kiel. Seitdem gewann der Linkshänder mit den Zebras viermal die deutsche Meisterschaft, dreimal den DHB-Pokal, 2019 den EHF-Pokal und im Dezember 2020 im sechsten Anlauf auch endlich die EHF Champions League.

Der am 23. Dezember 1988 in Ystad geborene 1,91-Meter-Mann erzielte in bisher 437 Partien für den Rekordmeister 1851 Tore. Für die schwedische Nationalmannschaft, die mit Ekberg als Torschützenkönig 2012 bei den Olympischen Spielen die Silbermedaille errang und mit ihm bei der Europameisterschaft in Kroatien 2018 ebenfalls Silber holte, traf der Rechtsaußen in 176 Spielen 718 Mal.