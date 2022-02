Kiel

Der THW Kiel setzt in seiner Personalplanung weiterhin auf Kontinuität. Am Freitag verkündete der Handball-Rekordmeister die Vertragsverlängerung mit Nikola Bilyk um zwei weitere Jahre bis 2024. Der Österreicher, der als 19-jähriges Ausnahmetalent zum THW Kiel wechselte und inzwischen Kapitän seiner Nationalmannschaft ist, befindet sich derzeit nach einer schweren Knieverletzung auf dem Weg zurück zu alter Stärke.

„Es ist wahnsinnig schön, dass ich meinen Kindheits-Traum weiterleben darf. Und es ist ein richtig gutes Gefühl, weiter in unserer Top-Mannschaft für unsere Fans zu spielen. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass die kommenden Jahre erfolgreiche für den THW Kiel werden“, wird der 25-Jährige in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Szilagyi lobt Bilyks Einstellung

THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi: „In den fast sechs Jahren bei uns hat Niko alle Höhen und Tiefen, die unser Sport mit sich bringt, kennengelernt. Er ist ein fester Bestandteil unseres Teams, auch deshalb freuen wir uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm. Wir sind überzeugt, dass Niko mit seiner Einstellung und seiner harten Arbeit in unserer Mannschaft zurück zu alter Stärke finden wird.“

Der 1,98 Meter große Nikola Bilyk wurde am 28. November 1996 in Tunesien geboren. Seine Profikarriere begann der Rechtshänder als 15-Jähriger in Wien bei den „Fivers“. 2014 debütierte Nikola Bilyk im Alter von nur 17 Jahren im österreichischen A-Nationalteam, das er inzwischen als Kapitän anführt und für das er in 81 Länderspielen 347 Tore erzielte.

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Sommer 2016 wechselte der Rechtshänder als österreichischer Meister und Pokalsieger zum THW Kiel. Mit den Zebras holte er bis dato zwei Meisterschaften und DHB-Pokalsiege und fügte seiner Titelsammlung auch den EHF-Cup und die EHF Champions League hinzu. Nach seiner schweren Knieverletzung, die Bilyk ein Jahr lang außer Gefecht setzte, ist Bilyk seit dem vergangenen Sommer wieder für den THW Kiel auf Torejagd. In 223 Spielen für den deutschen Rekordmeister war Nikola Bilyk bisher 665 Mal erfolgreich.

Offen ist mit Blick auf die Schlüsselpositionen im THW-Kader weiterhin, wie der Klub den Abgang von Rückraum-Star Sander Sagosen im Sommer 2023 (wechselt nach Kolstad) kompensieren will. Durch die Bilyk-Verlängerung und die nach unseren Informationen bevorstehende Verpflichtung des jungen Eric Johansson steht zu vermuten, dass die Zebras dabei eher auf eine Kollektivlösung mit mehreren Spielern als auf die Verpflichtung eines Superstars wie Sagosen setzen wollen.