THW Kiel verlängert Unterstützer-Aktion

Kiel

Zum ganz großen Rekord reichte es nicht. Statt der hoch gesteckten 10.285 Tickets, die der THW Kiel für das Re-Live des letzten Bundesliga-Spiels in der makellosen 68:0-Punkte Saison auf Youtube verkaufen wollte, gingen bis Sonntag lediglich 2076 über den virtuellen Verkaufstresen.

Dennoch zieht der Rekordmeister eine positive Bilanz: „Die Übertragung verbunden mit dem Verkauf der virtuellen Solidaritäts-Tickets war ein Erfolg, auch wenn das Ziel, die Partie ein zweites Mal auszuverkaufen, verfehlt wurde“, heißt es beim Verein.

"Größter VIP-Block aller Zeiten"

Dafür konnte der THW mit dem Verkauf von über 1000 „VIP-Tickets“ seinen „größten VIP-Block aller Zeiten“ verbuchen. Mit dem Kauf eines Tickets konnten THW-Fans – je nach Preiskategorie – zwischen 9 und 39 Euro investieren und damit den Klub und anteilig die Aktion „Kids in die Clubs“ unterstützen, die Kindern und Jugendlichen aus finanzschwachen Kieler Familien nach der Krise kostenfrei die Teilnahme am Vereinssport ermöglichen will.

Über 1300 Euro kamen für die Initiative zusammen, der THW selbst hat noch keinen Kassensturz gemacht, sondern sein Supporter-Ticket in die Verlängerung geschickt. Nun können Fans bis zum 30. Juni online hier sowie in der THW Fan-Welt weitere Tickets kaufen. So lange bleibt auch das Spiel auf dem Youtube-Kanal des THW Kiel verfügbar.

Auch THW-Trainer Filip Jicha, ebenfalls Supporter-Ticket-Besitzer, hat bereits „kurz reingeschaut“. „Es sind überragende Erinnerungen“, sagt der Tscheche, der damals noch auf dem Feld stand.

DHB zeigt WM-Wiederholungen

Indes nimmt auch der Deutsche Handballbund Anlauf für Re-Live-Events. In den kommenden Wochen will er Erinnerungen an die Heim-WM 2019, die Deutschland mit dem vierten Platz beendete, aufleben lassen.

Auf dem offiziellen Facebook-Kanal des DHB sowie auf Youtube gibt es ab dem 13. Mai immer mittwochs um 18 Uhr eines der deutschen Spiele in der Wiederholung zu sehen. Begleitet werden die neuerlichen Ausstrahlungen von einem Programm, an dem unter Regie von Moderator Kevin Gerwin auch WM-Akteure wie Nationalkeeper Andreas Wolff oder Kapitän Uwe Gensheimer teilnehmen werden.

Den ganzen Sendeplan im Überblick gibt es unter www.dhb.de.